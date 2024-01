Real Sebastiani, serve prova perfetta per battere Cantù. Rossi: «Energia e tifo al massimo»

RIETI - Il PalaSojourner si prepara alla grande sfida di domani pomeriggio tra Real Sebastiani Rieti e Cantù, valevole per la ventesima giornata del girone verde di Serie A2. Alle 16 la palla a due del big match che vedrà affrontarsi due delle migliori formazioni del girone. Grandi le ambizioni di entrambe le squadra, con Cantù che vuole mantenersi al secondo posto, mentre Rieti sogna in grande con il colpaccio che può valere il terzo posto.

Gli avversari

I canturini sono senza dubbio tra le candidate per la promozione nella massima serie. Il forte roster a disposizione di coach Cagnardi la dice lunga sul valore e le ambizioni della società lombarda: la coppia di americani formata da due giocatori di assoluto livello come il play Anthony Hickey (oltre i 17 punti e 7 assist di media) e il lungo Solomon Young (16 punti di media). Il pacchetto degli italiani non è certo da meno: basti pensare a nomi del calibro di ex azzurri come Riccardo Moraschini, Filippo Baldi Rossi e Christian Burns, all’esterno Lorenzo Bucarelli o all’ala di origine serba Stefan Nikolic (tutti in doppia cifra di media). Da non dimenticare gente come Curtis Nwohuocha, protagonista della gara di andata, o Nicola Berdini. Un banco di prova importante per la squadra di coach Alessandro Rossi che dovrà fare a meno ancora di Vittorio Nobile, infortunatosi proprio nella gara di andata. In dubbio la presenza di capitan Spanghero, visto in panchina (ma senza entrare in campo) nella gara contro la Luiss e sempre più vicino al rientro.

Le dichiarazioni pre-gara

Il coach del Rsr Alessandro Rossi introduce così la gara: «Alla partita di andata non dobbiamo assolutamente pensare, ogni gara fa storia a sé. Sicuramente quello fu un periodo difficile per noi, perdemmo Nobile e praticamente non giocammo. L’atteggiamento dovrà essere totalmente diverso! L'energia messa in campo dovrà essere massima. Per questo l'apporto del palazzetto sarà fondamentale, dovremo essere bravi noi a portare dentro la partita il sesto uomo, così che diventi un clima stimolante per noi e difficile per gli avversari».

Parla anche l’ex di turno Jazz Johnson: «Domenica sarà un'altra prova. Siamo sopravvissuti a un momento molto difficile della nostra stagione con così tanti giocatori fuori. Ma ora è l’occasione per dimostrare se siamo davvero una delle migliori squadre in classifica! Abbiamo vinto alcune partite, altre ne abbiamo perse. Ma soprattutto abbiamo combattuto e dobbiamo continuare a combattere! Cantù è ovviamente una squadra forte, quindi dobbiamo prepararci in ogni modo possibile, per competere con fuoco ed energia. Detto questo, siamo a casa nostra e abbiamo bisogno dell’amore e del sostegno di tutta Rieti.

I nostri tifosi ci danno energia. Ci mostrano amore. Sono entusiasta di vedere l’atmosfera che i nostri fan ci regaleranno domenica».

Per Cantù parla il coach Devis Cagnardi: «È una partita importante per tanti motivi, sia per la classifica finale del girone e la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia di Roma, ma anche perché questi sono sempre tutti punti che ci porteremo dietro nella seconda fase. Sappiamo che andremo ad affrontare una squadra molto fisica, profonda e ben preparata. La Real Sebastiani sta giocando bene e sta affrontando un buon momento di forma, arriva da 4 vittorie nelle ultime 5 partite e in casa ha perso 1 sola gara. Ci sarà sicuramente un clima molto acceso, Rieti è una piazza storica della pallacanestro italiana che ha sempre risposto presente ogni volta che la squadra in campo ha dimostrato determinate caratteristiche, come sta succedendo quest'anno. Sappiamo benissimo che sarà una partita molto difficile dal punto di vista tecnico-fisico e da quello emotivo»

Gabriele Tarallo, giocatore dei canturini, parla invece così della gara: «Sappiamo che ci stiamo avvicinando sempre più ai momenti decisivi della stagione e quindi ogni gara diventa ancora più importante. A Rieti ci aspetterà una sfida molto impegnativa, perché sono una buonissima squadra, che sta attraversando un ottimo momento di forma ed in casa diventano ancora più pericolosi. Noi abbiamo lavorato bene in settimana, consapevoli che dovremo dare il massimo per tornare a casa con il nostro obiettivo: i 2 punti».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti 5, Frattoni 7, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Poom 30, Italiano 31, Spanghero 45. All. Rossi

Cantù: Baldi Rossi 8, Berdini 9, Nikolic 11, Nwohuocha 15, Tarallo 17, Clerici 19, Bucarelli 21, Hickey 22, Burns 23, Moraschini 24, Young 33, Cesana 90. All. Cagnardi

Arbitri: Alessandro Costa di Livorno, Luca Bartolini di Fano (PU) e Umberto Tallon di Bologna

Le altre gare del girone verde (XX giornata)

Torino – Trapani Shark 92-93

Juvi Cremona – Treviglio

Luiss Roma – Urania Milano

Agrigento – Vigevano

Latina – Monferrato Basket

Classifica

Trapani Shark 38

Cantù 28

Torino 26

Real Sebastiani Rieti 24

Juvi Cremona 22

Urania Milano 22

Treviglio 20

Vigevano 14

Luiss Roma 12

Agrigento 10

Monferrato Basket 8

Latina 6

*Trapani e Torino con una gara in più