Basket, Brescia difende ancora il primato, Bologna e Milano non vogliono perdere contatto

Ultima giornata prima della sosta per la Coppa Italia. Si comincia con l’anticipo a Casale Monferrato tra Tortona e Sassari. I piemontesi vengono da tre vittorie consecutive, i sardi sono in una posizione ancora delicata. La capolista Brescia ospita Reggio Emilia, partita insidiosa contro la quinta in classifica. Dietro, anche Venezia, Bologna e Milano giocano in casa. I veneti contro Pistoia, in leggera calo dopo aver conquistato la Coppa Italia, la Virtus Bologna contro Scafati che ora è in piena zona play off e Milano contro Brindisi ultima in classifica e sempre alla ricerca di punti preziosi per la salvezza. In settimana Bologna ha perso in casa in Eurolega contro il Monaco perdendo l’imbattibilità della Segafredo Arena, Milano invece ha battuto il Real Madrid, primo in classifica, con una prova di grande carattere.

Testa coda tra Trento e Treviso che ha vissuto una settimana tribolata dopo lo sfogo di coach Vitucci nella conferenza stampa di domenica scorsa dopo la sconfitta contro Bologna. La società si è scusata ma ha anche suonato la carica: non si può più sbagliare. Partita delicata tra Varese e Pesaro, una vittoria dei primi allontanerebbe i lombardi dalla zona calda, una vittoria dei marchigiani riaprirebbe tutta la lotta salvezza.

Bella sfida infine tra Cremona e Napoli tra due squadre che giocano un bel basket anche se con molte differenze.

La classifica

1. Germani Brescia 30 punti

2. Segafredo Bologna 28

3. EA7 Olimpia Milano 26

4. Reyer Venezia 26

5. Una Hotels Reggio Emilia 22

6. Ge.Vi. Napoli 22

7. Givova Scafati 20

8. Dolomiti Energia Trentino 20

9. Estra Pistoia 18

10. Bertram Tortona 18

11. Vanoli Cremona 16

12. Banco Sardegna Sassari 16

13. Openjobmetis Varese 14

14. Carpegna Prosciutto 10

15. NutriBullet Treviso 10

16. Happy Casa Brindisi 8

La programmazione televisiva

Sabato 10 febbraio 2024

ore 19: Bertram Derthona Tortona - Banco di Sardegna Sassari (DAZN – Eurosport 2)

Domenica 11 febbraio 2024

Ore 16.30: Umana Reyer Venezia - Estra Pistoia (DAZN)

ore 17: EA7 Emporio Armani Milano - Happy Casa Brindisi (DAZN)

ore 17.30: Dolomiti Energia Trentino - NutriBullet Treviso Basket (DAZN)

ore 18.15: Vanoli Basket Cremona - Generazione Vincente Napoli Basket (DAZN – DMAX in chiaro sul 52 del Dtt)

ore 19: Virtus Segafredo Bologna - Givova Scafati Basket (DAZN)

ore 19.30: Germani Brescia - UNAHOTELS Reggio Emilia (DAZN)

ore 20: Openjobmetis Varese – Carpegna Prosciutto Pesaro (DAZN – Eurosport 2)