Basket, Serie A: Brescia difende il primato a Reggio Emilia. Big match tra Bologna e Venezia

Giornata ricca di sfide decisive la dodicesima di serie A di basket che si apre oggi con la lanciatissima capolista Brescia attesa a Reggio Emilia, quinta in classifica a soli quattro punti dai lombardi. Nell’altro anticipo la partita forse più importante del turno, ovvero Virtus Bologna contro Reyer Venezia, due delle seconde con 16 punti. Bologna, che in settimana ha consolidato il terzo posto in Eurolega vincendo in casa del Baskonia con un super Belinelli da 27 punti, vuole proseguire a vincere per riprendersi la vetta della classifica in campionato. La terza squadra a 16 punti è la Dolomiti Trento che è di scena domani a Treviso. I veneti sono reduci da due vittorie consecutive e hanno tutte le carte in regola per impensierire i trentini.

Sempre domani l’Olimpia Milano fa visita a Varese, dopo che ieri sera ha espugnato il Palau Blaugrana di Barcellona con una grande partita in Eurolega. Entrambe le squadre hanno problemi di classifica e di infortunati. Maodo Lo e Mirotic per Milano fuori per almeno un mese, Moretti e e Mc Dermott lo stesso in casa varesina. Cremona contro Tortona è una sorta di spareggio in chiave Coppa Italia: entrambe le formazioni sono appaiate a quota dieci e una vittoria di una o dell’altra significherebbe la quasi certa qualificazione. Derby campano tra Scafati e Napoli, reduci rispettivamente da tre e due sconfitte consecutive.

La rivelazione Pistoia ospita Pesaro (esordio del nuovo acquisto Andrea Cinciarini) e anche qui una vittoria per i toscani significherebbe la partecipazione alla Coppa Italia da neo promossa dalla A2. Chiude la giornata Sassari contro Brindisi. L’ex Piero Bucchi sulla panchina sarda non vuole più distrazioni dopo il il meno 45 subito domenica scorsa a Brescia.

Brindisi ha battuto Varese e ha recuperato tutti gli infortunati. Per i pugliesi, ancora ultimi, è il momento di un colpo esterno che riaprirebbe definitivamente la lotta salvezza.

La classifica

1. Germani Brescia 18 punti

2. Virtus Segafredo Bologna 16

3. Dolomiti Energia Trentino 16

4. Umana Reyer Venezia 16

5. Una Hotels Reggio Emilia 14

6. Ge.Vi. Napoli 14

7. Estra Pistoia 12

8. EA7 Olimpia Milano 12

9. Vanoli Cremona 10

10. Bertram Yatchs Tortona 10

11. Banco Sardegna Sassari 8

12. Givova Scafati 8

13. Carpegna Prosciutto Pesaro 8

14. Openjonbmetis Varese 6

15. Nutirbullet Treviso 4

16. Happy Casa Brindisi 4

La programmazione televisiva

Sabato 16 dicembre

ore 19:30: Una Hotels Reggio Emilia - Ge.Vi Napoli (Dazn)

ore 20.30: Virtus Segafredo Bologna - Umana Venezia (Dazn e Eurosport 2)

Domenica 17 dicembre:

ore 16.30: Nutribullet Treviso - Dolomiti Energia Trento (Dazn)

ore 17: Vanoli Cremona - Bertram Tortona (Dazn e Eurosport 2)

ore 17.30: Openjobmetis Varese - EA7 Olimpia Milano (Dazn)

ore 18.15: Givova Scafati - Ge.Vi. Napoli (Dazn e DMax in chiaro canale 52 del DDT)

ore 19: Estra Pistoia - Carpegna Prosciutto Pesaro (Dazn)

ore 20: Banco Sardegna Sassari - Happy Casa Brindisi (Dazn)