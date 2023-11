Serie A, Brindisi fa l'impresa e batte Bologna, Milano cade in casa contro Pistoia

Brindisi regala la sorpresa di giornata battendo la capolista Segafredo Bologna con una partita grintosa che le permette di vincere la prima partita in campionato e lasciare il fondo della classifica. La Virtus è raggiunta in testa da Brescia, a valanga su Varese, Venezia, convincente su Reggio Emilia, e la sempre più sorprendete Napoli, quinto successo in fila. Cade in casa Milano contro una ottima PistoiaTortona batte Trento al supplementare e prosegue la sua risalita ai piani della classifica.

Nell’anticipo la Dinamo Sassari torna al successo battendo 79-76 Scafati che era avanti 56-64 ad inizio quarto periodo e capace di subire un parziale da 16-0 che cambia l’inerzia per i sardi (Gomabuald 20 punti e 8 rimbalzi, Charalampopoulos 16, Kruslin 13 con i punti decisivi). Per i campani, privi di coach Sacripanti, colpito da una forte colica renale prima della partita, Nunge 15 punti e 10 rimbalzi. In parità la sfida tra i fratelli Gentile, Stefano della Dinamo 9 punti (3/3 dal campo) e 5 assist, Alessandro di Scafati 9 punti (4/8) e 4 assist.

Nba, Lebron James da record (a quasi 39 anni): supera il muro dei 39.000 punti segnati in carriera

UMANA REYER VENEZIA - UNA HOTELS REGGIO EMILIA 90-70

Venezia parte subito forte, 34 -21 al decimo, poi 54-37 al riposo lungo. I veneti spingono forte anche nel terzo periodo: 71-46 e 75-53 al trentesimo grazie a percentuali altissime da tre. Reggio Emilia è nella classica giornata storta e l’ultimo periodo scivola via senza sussulti. Finisce 90-70. Per Venezia cinque giocatori in doppia cifra (Wjltier 23, Casarin 15) e 11/25 da tre.

Reggio chiude 5/23 da tre, si salva il solo Galloway con 23 punti.

EA7 OLIMPIA MILANO - ESTRA PISTOIA 81-86

L’Olimpia vuole proseguire nel suo buon momento e non concede scampo a Pistoia. Il primo quarto da 28-19 mette in chiaro le cose. Al riposo lungo è 53-39 con Shields e Kamagate a guidare i padroni di casa. Pistoia rientra in campo cos’altro piglio e con un parziale da 5-15 rientra sul 58-54. Milano ora è nervosa, Messina si prende un tecnico. I toscani addirittura sorpassano 61-65 e allungano fino al 63-74 al 35esimo grazie ad un parziale da 10-35 a cavallo del terzo periodo e inizio quarto. Shields con le triple suona la carica e Milano impatta sul 74-74 36esimo. Finale infuocato: Pistoia torna avanti 81-84 a 80 secondi dalla fine, Milano perde palla Moore (26 punti con 4/9 da tre) la chiude 81-86. Per gli ospiti, Incredibile partita di Payton Willis, 31 punti (6/13 da tre) e 8 rimbalzi. Milano, 9/26 da tre e il solo Shields con 26 punti, esce tra i mugugni del Forum

HAPPY CASA BRINDISI- SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 83-75

Il più classico dei testa coda tra l’ultima e la prima. Sempre priva di Johnson e Lombardi, Brindisi recupera Laquintana almeno per la panchina in attesa di presentare il nuovo acquisto Loren Jackson, play in arrivo da Gravelines. Le triple tengono avanti Brindisi 24-13 al decimo. La Virtus è alle corde: 31-16 al 14esimo. Sul 39-28 Brindisi non segna più e Bologna va al risposo lungo sotto 40-39. Al rientro Brindisi prova a riallungare 51-43, poi 64-52. Al trentesimo è 70-57. Le percentuali da tre per i padroni di casa sono altissime (alla fine sarà 14/27), 75-59 al 32esimo. La Virtus non è brillante come altre volte, Brindisi, sospinta da Bayehe, 25 punti e 10 rimbalzi, e soprattutto Senglin, 22 punti con 6/8 da tre, resiste e vince la sua prima partita in campionato. Lundberg e Shengelia i migliori di Bologna con 14 punti a testa

GE.VI. NAPOLI - VANOLI CREMONA 80-70

Napoli contratta ad inizio partita, Cremona ne approfitta per andare avanti 14-23 al 14esimo. Con pazienza Sokolowski e Pullen con le triple riducono lo svantaggio, poi Napoli sorpassa 32-31 e chiude avanti 35-34 all’intervallo. Non si segna molto, la partita resta molto equilibrata. Napoli allunga 49-41 con i canestri e i rimbalzi di Owens, ma Cremona impatta 49-49 al trentesimo. I campani ne hanno di più, Pullen (24 punti, 5/9 da tre e 5 assist) segna e fa segnare per il 65-55 al 35esimo. Cremona (appena il 18 per cento da tre, Mc Cullough 14 punti) non rientra, Napoli vince 80-70 e conquista la quinta vittoria in fila. Zubcic 23 punti e 8 rimbalzi

GERMANI BRESCIA - OPENJOBMETIS VARESE 116-73

La Leonessa mette subito le cose in chiaro dal 17-7 iniziale al 33-11 del decimo con sette giocatori già a referto e un ottimo 12/156 da due punti. Brescia vola sul 40-11, poi 50-20 al 14esimo. La partita è già finita. All’intervallo Brescia domina 64-33. Il secondo tempo è un lungo, interminabile “garage time”. Finisce 116-73, Sette giocatori in doppia cifra (Bilan 21 con 12 rimbalzi, Della Valle 16), oltre il 70 per cento da due e vetta della classifica riconquistata anche se a pari punti con Venezia e Bologna e Napoli.

CARPEGNA PROSCIUTTO - NIUTRIBULLET TREVISO 95-76

Pesaro, pungolata in settimana dalle dichiarazioni dei trevigiani, parte bene 26-21 al decimo, poi 48-39 al riposo lungo con il 50 per cento da tre e Bamforth già a 15 punti. Il terzo periodo evidenzia tutte le difficoltà e le lacune di Treviso che ha molto poco, comprensibilmente, dai due nuovi acquisti Robinson e Olisevicius (16 punti in ogni caso alla fine), appena arrivati. Pesaro scappa via sul 76-52 al trentesimo. Gli ultimi dieci minuti servono soltanto a rendere il passivo meno pesante. Treviso arriva sul meno dieci, 81-71, al 36esimo ma è l’ultimo sussulto. Pesaro (Bamforth 23 punti, Toto 22) la chiude 95-76 e si allontana dalla zona calda della classifica. Treviso stasera ultima da sola.

BERTRAM YATCHS TORTONA - DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 83-80 dts

Partita equilibrata tra due squadre di alta classifica. L’equilibrio dei primi venti minuti, 43-39 all’intervallo, viene spezzato da Tortona che scappa via 65-53, poi 67-59. Trento ha la forza di rientrare, pareggiare sul 71 e avere la palla della vittoria sbagliata da Baldwin (24 punti e 4 assist) sulla sirena. Si va al supplementare, segna Tortona, risponde ad ogni azione Trento. Nel finale i liberi di Baldasso (11 punti) e Dowe (17) danno il +3 ai padroni di casa. Graziulis sbaglia la tripla del pareggio e Tortona vince 83-80.

LA CLASSIFICA

1. Virtus Segafredo Bologna 14

2. Germani Brescia 14

3. Umana Reyer Venezia 14

4. Ge. Vi. Napoli 14

5. Dolomiti Energia 12

6. EA7 Olimpia Milano 10

7. Bertram Yatchs Tortona 10

8. Una Hotels Reggio Emilia 10

9. Vanoli Cremona 8

10. Givova Scafati 8

11. Estra Pistoia 8

12. Carpegna Prosciutto Pesaro 8

13. Openjobmetis Varese 6

14. Banco Sardegna Sassari 6

15. Happy Casa Brindisi 2

16. Nutribullet Treviso 0