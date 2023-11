Basket serie A, nona giornata. Testa coda tra Bologna e Brindisi. Milano ospita Pistoia

La nona giornata di serie A di basket si apre domani con l’anticipo tra Sassari e Scafati. Sardi in crisi (sconfitti settimana anche in Champions League) e alla ricerca di una vittoria che allontanerebbe i bassi fondi della classifica. Domenica testa coda tra Brindisi, ferma ancora a zero punti, e Virtus Bologna, in testa alla classifica con 14 e reduce dalla settima vittoria in Eurolega contro il Fenerbahce. Sulla carta una sfida senza storia con Brindisi ancora con diversi assenti per infortunio. Altra partita che sembra avere il pronostico chiuso è quella al Forum tra Milano e Pistoia, ma i toscani giocano un bel basket e non hanno nulla da perdere.

Reyer Venezia contro Reggio Emilia, Tortona contro Trento e Napoli contro Cremona sono sfide di alta quota tra squadre che fino adesso hanno fatto vedere ottime cose. Napoli, in particolare, cerca il quarto successo consecutivo. L’altra a zero punti, Treviso, va di scena a Pesaro e presenta i due nuovi acquisti (Robinson, ex di turno, e Olisevicius) per rilanciarsi, ma anche Pesaro ha bisogno di un successo dopo la brutta prestazione a Cremona domenica scorsa. Completa il quadro il derby lombardo tra Brescia a Varese, che in settimana ha passato il primo girone in Fiba Europe Cup e giocherà altre sei partite in Europa.

La programmazione televisiva

25.11 - ore 20:30: Banco sardegna Sassari - Givova Scafati (DAZN-Eurosport 2)

26.11 - ore 16:30: Umana Venezia - Una Hotels Reggio Emilia (DAZN-Eurosport 2)

26.11 - ore 17:00: EA7 Olimpia Milano-Estra Pistoia (DAZN)

26.11 - ore 17:30: Happy Casa Brindisi - Virtus Segafredo Bologna (DAZN)

26.11 - ore 18:00: Ge.Vi. Napoli - Vanoli Cremona (DAZN)

26.11 - ore 18:15: Germani Brescia - Openjobmetis Varese (DAZN e DMAX, canale 52 del digitale terrestre)

26.11 - ore 19:00: Carpegna Prosiutto Pesaro - Nutribullet Treviso (DAZN)

26.11 - ore 19:30: Bertram Yatchs Tortona - Dolomiti Energia Trento (DAZN)

La classifica dopo 8 giornate

1 Virtus Segafredo Bologna 14 punti

2 Dolomiti Energia Trentino 12

3 Germani Brescia 12

4 Umana Reyer Venezia 12

5 GeVi Napoli Basket 10

6 EA7 Emporio Armani Milano 10

7 UNAHOTELS Reggio Emilia 10

8 Vanoli Cremona 8

9 Bertram Yachts Derthona Tortona 8

10 Givova Scafati 8

11 Openjobmetis Varese 6

12 Carpegna Prosciutto Pesaro 6

13 Estra Pistoia 6

14 Banco di Sardegna Sassari 4

15 NutriBullet Treviso Basket 0

16 Happy Casa Brindisi 0