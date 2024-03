Basket, Serie A: Brescia e Bologna sconfitte. Milano e Venezia salgono ancora

Giornata ricca di colpi di scena in testa e in coda nella Serie A di basket. Brescia e Bologna perdono a Pesaro e Sassari, ma se per i lombardi la sconfitta non le fa perdere la testa della classifica, per la Virtus è uno scivolone che costa il secondo posto anche in concomitanza delle vittorie di Milano e di Venezia che passa con grande piglio a Scafati. Perde anche Tortona dopo quattro vittorie consecutive. In coda, detto di Pesaro che batte la capolista, vince anche Brindisi al termine di una partita a lungo condotta contro una nervosa Cremona, ma che alla fine ha rischiato di perdere. Napoli fa brillala sua Coppa Italia soffrendo per 35 minuti contro Treviso per poi piazzare il break decisivo da 21-8 e restare sesta in classifica.

Nell’anticipo, vittoria in volata di Reggio Emilia, 77-75, contro l’Aquila Trento avanti 32-41, poi anche 44-55 e 63-70. Galloway 24 punti e Atkins, 14 con 8 rimbalzi, regalano il sorpasso nel finale e la vittoria numero 12 in campionato per la Una Hotels. Trento (Graziulis 16 punti, Biligha 14) alla sesta sconfitta nelle ultime sette partite in campionato.

Le partite di oggi

Banco Sardegna Sassari - Virtus Segafredo Bologna 93-99

Partita di orgoglio e sacrificio per la Dinamo Sassari a lungo avanti (42-39, 75-69, poi 80-74) e alla fine vittoria con merito, nonostante Bologna fosse rientrata sull'87-86 in un finale convulso contraddistinto da falli antisportivi (Diop) e tecnici (alla panchina Virtus e Lundberg). Ottava vittoria in casa e 18 punti in classifica per la Dinamo. Jefferson 29 punti guida i sardi con i canestri decisivi per il 93-88, alla Virtus Segafredo Bologna non basta Belinelli da 22 punti e la percentuale dell'85,2 per cento da due punti (23/27), la più alta in assoluto in seria A in una partita persa

GE.VI Napoli - Nutribullet Treviso 95-81

Vince la squadra di casa 95-81 e festeggia nel migliore dei modi la Coppa Italia esposta al Pala Barbuto. Pronti via e 16-6 per Napoli, poi Treviso Basket piazza 0-20 di parziale e va 16-26, poi 27-37 e 37-48. A questo punto i padroni di casa si svegliano. Brown, 31 punti alla fine con 9 rimbalzi e 16/16 dalla lunetta, e Sokolowski (22 con 9 rimbalzi) suonano la carica: 67-68, poi vantaggio sul 74-73 con un canestro di Pullen, meno trascinatore del solito. Treviso si spegne negli ultimi cinque minuti e subisce un parziale da 21-8 (28-13 nell'ultimo quarto e 58-37 nell'intero secondo tempo).

Allen, 17 punti e 10 rimbalzi, e Harrison, 16 punti, non bastano. Napoli sale a quota 24 in classifica, Treviso stasera è penultima a quota 12 e sarebbe retrocessa.

EA7 Milano - Openjobmetis Varese 94-63

Milano chiude la pratica Varese già dopo dieci minuti quando chiude avanti 29-13. La voglia di riscatto dell'Olimpia dopo la sconfitta in Eurolega è nettamente maggiore della forza di Varese. Al riposo lungo è 54-30. Ricci già a 15 punti. Terzo periodo senza sussulto, Milano allunga 81-50 e vince 94-63 con quattro in doppia cifra (Ricci 19 con 10 rimbalzi)

Happy Casa Brindisi - Vanoli Cremona 79-76

Brindisi con uno dei due nuovi arrivati, il playmaker Washington (alla fine 16 punti con 7/7 da due e 4 assist), in quintetto base. Non si segna per oltre due minuti, poi Brindisi si sveglia in attacco: 10-2 al quinto, poi 14-7 all'ottavo. Il primo quarto si chiude 21-14, poi allungo fino al 28-16 con tecnico all'allenatore di Cremona che protesta vivacemente. Brindisi resta avanti 33-20 e chiude 38-29 al riposo lungo. I padroni di casa volano sul 45-29 ma Cremona resta ancora agganciata alla partita sul 58-49 al trentesimo. La Happy Casa, nonostante i 16 punti di Washington, soffre in attacco e Cremona con un ispiratissimo Denegri (21 punti) Pareggia 65-66 al 36esimo. Finale da brividi: Brindisi sul 73-69 subisce la tripla del 73-72, la partita vive sul punto a punto, segna Brindisi il 77-73, risponde Lacey per il 77-76, la chiude Bartley con l'appoggio del 79-76. Cinque in doppia cifra (Sneed 21). Brindisi è ancora viva nella lotta salvezza.

Estra Pistoia - Bertram Tortona 84-71

La Bertram Derthona incappa in una sconfitta alla ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta per la Coppa Italia e le nazionali, cadendo sul parquet di Pistoia che sale sempre più in alto in classifica. I toscani volano 45-30 al riposo lungo, merito di un attacco perfetto e tanti errori da parte di Tortona. Che nel terzo periodo risalgono improvvisamente con un parziale da 0-13 e chiudono 57-54. Pistoia non discompone e produce un contro parziale da 27-17 nell’ultimo quarto e vince 84-71 Come sempre la coppia Willis e Moore producono tanti punti, 32 in due, e vanno in coppa cifra altri tre in casa pistoiese (Wheatle 10 punti con 10 rimbalzi). Ottima per i padroni di casa anche la percentuale da tre con il 44 per cento mentre Tortona tira con il 30.

Givova Scafati - Umana Venezia 66-95

La Reyer parte forte sul difficile campo di Scafati, 12-16, poi 16-21 al decimo. Venezia allunga 24-33 evaak riposo lungo sul 33-44 tirando con il 70 per cento da due e il 50 da tre. La Reyer produce il break decisivo ad inizio ripresa volando sul 36-58. Venezia dilaga grazie al tiro da tre, 14/26 alla fine con il 54 per cento, e vince 66-95, con un parziale da 33-50 nel secondo tempo. Wijltier 21 punti, Tessitori 15 con sei rimbalzi. La squadra di casa tira con appena il 26 per cento da tre e il 55 da due e perde una grossa occasione per consolidare il suo posto in zona play off, scivolando al nono posto che oggi significherebbe stare fuori dalla lota scudetto.

Carpegna Prosciutto Pesaro - Germani Brescia 93-83

La Carpegna Prosciutto Pesaro interrompe la striscia di otto k.o. consecutivi battendo la capolista Germani Brescia nel posticipo della 21esima giornata. Bamforth si carica i padroni di casa sulle spalle innescando anche Totè (21 punti e 8 rimbalzi, 26 di valutazione) e McDuffie (9 punti e 5 rimbalzi). il neoarrivato Wright-Foreman (25 punti, 7/9 al tiro, 7/7 ai liberi e 27 di valutazione) regala triple di qualità, Pesaro è avanti 21-16, 28-21, poi 54-45 al riposo lungo. Un’altra tripla di Bluiett regala il 61-51 e a quel punto Brescia non rientra praticamente più in partita. Capitan Tambone è rigenerato e mette due triple per il 76-64. Wright-Foreman si riaccende con una pennellata mancina per l’84-72. La Germani non ha più la forza per reagire ed è costretta ad arrendersi sul punteggio finale di 93-83.

LA CLASSIFICA

1. Germani Brescia 32 punti

2. EA7 Olimpia Milano 30

3. Reyer Venezia 30

4. Virtus Segafredo Bologna 30

5. Una Hotels Reggio Emilia 24

6. Ge.Vi. Napoli 24

7. Estra Pistoia 20

8. Bertram Tortona 20

9. Givova Scafati 20

10. Dolomiti Energia Trentino 20

11. Vanoli Cremona 18

12. Banco Sardegna Sassari 18

13. Openjobmetis Varese 16

14. Carpegna Prosciutto Pesaro 12

15. NutriBullet Treviso 12

16. Happy Casa Brindisi 10