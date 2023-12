Serie A, via all'undicesima giornata. Al Forum è grande basket tra Milano e Bologna

E’ il fine settimana di Milano contro Bologna, finale scudetto nelle ultime tre stagioni. Si gioca domenica al Forum alle 17.30. L’Olimpia è reduce da cinque sconfitte consecutive tra campionato e Eurolega (l’ultima ieri a Belgrado contro il Partizan subendo un parziale di 37-9 negli ultimi dodici minuti), dal 45-60 all’82-69 finale), la Virtus, in testa a pari punti con Brescia, ha il morale a mille dopo aver battuto anche il Barcellona recuperando da meno 16 e finendo in trionfo. L’altra capolista, appunto Brescia, ospita Sassari in grande ripresa in campionato.

Due ghiotti anticipi al sabato aprono però l’undicesima giornata in serie A. Venezia, alterna in Eurocup, ma molto bene in campionato, ospita Scafati, tre sconfitte consecutive e che ha appena cambiato il suo allenatore: via Sacripanti per motivi di salute, dentro Boniciolli. I campani hanno poi annunciato Julian Gamble, centro di grande esperienza e campione d’Italia con Bologna nel 2021. Giocherà dalla prossima settimana. Alle 20.30 di scena Tortona contro Pistoia, due squadre a quota dieci che ad inizio stagione nessuno avrebbe immaginato di vederle affiancate in classifica e invece la squadra toscana, che nelle ultime due ha battuto Milano e Napoli, sta sorprendendo ed è in zona Final Eight di Coppa Italia.

BRINDISI CONTRO VARESE, SERVE VINCERE - Per tornare alle partite della domenica, apre Napoli contro Reggio alle 12. Partita tra due ottime squadre allenate da due allenatori stranieri, Milicic e Priftis, che stanno dando nuova linfa e nuove idee al basket italiano. Cremona ospita Treviso che si è sbloccata domenica contro Brindisi e vuole dare continuità alla sua difficile risalita. I pugliesi invece, ultimi a due punti, attendono Varese, a quota sei, in una partita dove nessuna delle due squadre può e deve sbagliare, in palio punti salvezza di vitale importanza.

Alle 18:30 sarа il momento di Trento che affronterа in trasferta Pesaro in un match non semplice. Per battere la compagine marchigiana, che ha annunciato il ritorno di Andrea Cinciarini, e per rimanere nei piani altissimi della classifica, servirа una prestazione di grande solidità alla squadra di Galbiati che in settimana è andata vicinissima all'impresa contro Ulm in Eurocup.

LA CLASSIFICA

1. Virtus Segafredo Bologna 16 punti

2. Germani Brescia 16

3. Dolomiti Energia Trentino 14

4. Ge.Vi. Napoli 14

5. Reyer Umana Venezia 14

6. Una Hotels Reggio Emilia 12

7. Estra Pistoia 10

8. EA7 Olimpia Milano 10

9. Vanoli Cremona 10

10. Bertram Yatchs Tortona 10

11. Banco Sardegna Sassari 8

12. Givova Scafati 8

13. Carpegna Prosciutto Pesaro 8

14. Openjobmetis Varese 6

15. Nutribullet Treviso 2

16. Happy Casa Brindisi 2

LA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA

Sabato 9 dicembre

ore 19.30: Reyer Venezia - Givova Scafati (Dazn)

20.30: Tortona - Pistoia (Dazn e Eurosport)

Domenica 10 dicembre

ore 12: Ge. Vi. Napoli. - Una Hotels Reggio Emilia (Dazn)

16.30: Germani Brescia - Banco Sardegna Sassari (Dazn e Eurosport)

17: Vanoli Cremona - Treviso Basket (Dazn)

17.30: Olimpia Milano - Virtus Bologna (Dazn e Dmax in chiaro del dtt al canale 52)

18.30: VL Pesaro - Aquila Trento (Dazn)

19.30: Happy Casa Brindisi - Openjobmetis Varese (Dazn)