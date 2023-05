Basket, play off. In gara 1 tutte vittorie interne. Domani in campo per gara due

Fattore campo rispettato in gara 1 dei play scudetto. Milano, Bologna e Venezia vincono in casa e danno un segnale forte alle avversarie. In particolare Pesaro e Brindisi si fermano a quota 68 punti segnati e già in gara due dovranno dare molto di più rispetto all’esordio. Contro Milano eBologna sarà molto difficile.

EA7 Olimpia Milano - Carpegna Prosciutto Pesaro 94-68

Senza storia la partita di avvio di questa serie. Milano imprime subito un gran ritmo e chiude 54-33 al riposo lungo, trascinati da Billy Baron (19 punti a fine partita) e Gigi Datome (17). Pesaro non rientra più e anzi lo svantaggio si dilata fino al +26 finale. Milano trova anche 12 punti da parte Shavon Shields e 9 di Napier, mentre la Carpegna Prosciutto non va oltre i 13 punti di Kravic e gli 11 con 8 rimbalzi di Totè. Gara due domani alle 21.

Virtus Segafredo Bologna - Happy Casa Brindisi 104-68

A Milano risponde Bologna che parte subito forte, 29-13 al decimo, poi 64-36 al riposo lungo. Brindisi è riconoscibile (“mai visto contro di noi un livello così alto di fisicità e atletismo come quello di Bologna” dirà a fine partita Frank Vitucci, allenatore dei pugliesi). C’è gloria per tutti, Abass e Jaiteh dilatano il vantaggio nel terzo periodo e chiudono con il +36 finale. Eì la seconda volta che la Virtus supera quota 100 in stagione, tirando poi con il 52 per cento da tre. Cinque in doppia cifra, Cordinier 15 punti, il rientrante Teodosic 12 punti con 7 assist. Brindisi tira 27/67 dal campo e trova solo in Reed, 18 punti, e Perkins con 17 gli unici a provarci.

Gara due domani alle 21.

Umana Reyer Venezia - BANCO SARDEGNA Dinamo Sassari 82-79

E’ forse la serie più equilibtata tra le quattro in gioco. E si conferma tale anche in campo. La Reyer soffre ma batte 82-79 il Banco di Sardegna, imponendosi in gara-1. Al Taliercio parte però meglio la Dinamo, che a fine primo quarto è avanti 22-29. Venezia reagisce e Il sorpasso definitivo arriva nel momento centrale del match: i lagunari prima salgono sul 50-45 a metà gara, poi trovano un ulteriore allungo nel terzo periodo. I sardi, tuttavia, si rifanno sotto fino al 78-77 per Venezia, che riesce tuttavia a conservare il vantaggio per aggiudicarsi la prima sfida. L’ultimo tentativo di Bendzius non va a segno e il Taliercio tira un sospiro di sollievo, ma la Dinamo Sassari è più che mai viva. Decisiva la percentuale da tre: 10/20 per la Reyer, 4/20 per la Dinamo. Per i padroni di casa 19 punti di Watt e 12 di Bramos, mentre i 16 messi a referto sia da Dowe che da Robinson non salvano i sardi.

Bertram Yacht Tortona - Dolomiti Energia Trentino 79-78

Partita dalle mille emozioni al pala Ferraris di Casale Monferrato . Vince Tortona 79-78 all’ultimo respiro con un canestro di Christon dopo che Spagnolo aveva trovato il vantaggio di Trento a otto secondi dalla fine. I padroni di casa recuperano Harperdall’infortunio e lasciano il nuovo acquisto Hunt in tribuna. Avvio favorevole per i leoni, ma Trento recupera e sorpassa 43-45 al riposo lungo. L’equilibrio regna sovrano fino alla fine. Fino al botta e risposta finale. Derthona è avanti 1-0 nella serie.