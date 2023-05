Basket, serie A. Play off al via, Milano e Bologna favorite per lo scudetto

Comincia la corsa per lo scudetto del basket. Le magnifiche otto in campo da questa sera per conquistare il tricolore. Si gioca al meglio delle tre partite su cinque, gara 1 e gara 2 in casa delle squadre meglio piazzate in stagione regolare, gara 3 ed eventuale gara 4 a campi invertiti. L’ultima volta che una squadra è riuscita ad affermarsi dopo aver concluso in testa alla graduatoria la prima fase della stagione è stato nel 2015/16 quando l’Olimpia Milano, prima testa di serie nel tabellone playoff vinse lo scudetto sconfiggendo iTrento, Venezia (out 4-2) Reggio Emilia in finale. Da allora, puntualmente, la prima classificata della regular season non è mai arrivata a laurearsi campione d’Italia fallendo un’accoppiata che dal 1976/77 si è concretizzata solo in diciannove occasioni.

LE QUATTRO SERIE, CHI E’ FAVORITO - L’EA7 Milano, numero uno del tabellone, vuole sfatare questo trend e ospita al Forum la Carpegna Prosciutto Pesaro in una serie che non dovrebbe avere particolari sorprese. Milano, delusa in Coppa Italia e soprattutto in Eurolega, non può lasciarsi sfuggire l’occasione di arrivare fino in fondo. Dall’altra parte del tabellone c’è la Virtus Segafredo Bologna al numero due che attende la Happy Casa Brindisi. Anche qui il pronostico appare scontato, anche se i pugliesi hanno sorpreso la Virtus nella partita di ritorno in campionato recuperando 24 punti di svantaggio nell’ultimo quarto e vincendo con una tripla allo scadere.

Più equilibrate le altre due partite. Tortona contro Trento, una serie inedita tra la terza e la sesta. Due squadre che giocano un basket diverso, più dinamico e veloce quello dei piemontesi, più fisico quello dei trentini. Marco Ramondino allenatore di Tortona è stato nominato allenatore dell’anno, Matteo Spagnolo, ventenne play dell’Aquila Trento, miglior Under 22.

La Lega Basket ha poi premiato Varese con Colbey Ross, miglior giocatore di stagione, e Michael Arcieri come miglior dirigente dell'anno. Venezia contro Sassari è diventata negli ultimi anni un “classico”: 36 partite di cui 12 nei play off con la finale scudetto del 2019 vinta dalla Reyer. Quest’anno i lagunari hanno ottenuto quarto posto e fattore campo a favore proprio all’ultima giornata, raggiungendo Sassari a quota 34 ma superandola per differenza canestri. In questa serie, il fattore campo potrebbe non essere rispettato, le due squadre si equivalgono.

LA COPERTURA TELEVISIVA - I playoff LBA saranno trasmessi in diretta integrale su Eleven Sports, la piattaforma a pagamento che ha l’esclusiva per i canali pay, e dai canali di Warner Bros. Discovery con una programmazione che coinvolge anche i canali free DMAX e NOVE sul digitale terrestre, oltre a Eurosport. Inoltre, tutti i match saranno live-streaming e on demand su Discovery+ ed Eurosport App. Questa la programmazione di gara 1: Milano-Pesaro, sabato 13 maggio alle 18:00 su NOVE, Venezia-Sassari, sabato 13 maggio alle 19:30 su Eurosport 1, Bologna-Brindisi, sabato 13 maggio alle 20:30 su NOVE, Tortona-Trentino, domenica 14 maggio alle 18:00 su NOVE