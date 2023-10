Basket, serie A. Brescia, Bologna e Venezia restano a punteggio pieno

Brescia, Bologna e Venezia mantengono la vetta a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato. In coda si sbloccano Sassari, Pesaro e Scafati lasciando Brindisi, Pistoia e Treviso ancora a zero vittorie. In casa dei pugliesi ci si interroga già se andare avanti con l’allenatore Corbani o se sostituirlo dopo appena tre giornate. Incredibile serata per David Logan che trascina Scafati alla vittoria segnando 29 punti con 6/9 da tre. Il “professore” compirà 41 anni il prossimo dicembre.

GLI ANTICIPI

Terza sconfitta consecutiva per la Happy Casa Brindisi che cede il passo anche alla VL Pesaro. Unico vantaggio interno sul 6-4, poi gli ospiti producono un parziale fino al 6-22 e chiudono avanti 13-24 il primo periodo e 30-42 al riposo lungo. Timida reazione di Brindisi fino al 43-47, ma Pesaro riparte e torna 48-60 al trentesimo. Bamforth (21 punti), Bluiett e Tambone (16 punti a testa) legittimano la vittoria esterna 68-81. Per Brindisi, enza Sneed e Senglin infortunati si salva Morris con 16 punti. Tirando però 4/25 da tre punti non si va molto lontano.

L'Olimpia Milano soffre all'inizio (9-18, 17-27 per la Pallacanestro Reggiana) poi produce due periodi centrali da 51-27 e vince in controllo. Tonut 16 punti, Poythress 14, Mirotic 12. Prima vittoria in campionato per la Dinamo Sassari che batte in volata 80-76 Treviso Basket che sul 78-76 ha la tripla della vittoria sbagliata da Bowman (18 punti). Per i sardi Tyree 18 punti, Diop 11 punti e sette rimbalzi. Simms, 17 punti e 10 rimbalzi, e Brown con 15 punti sono decisivi nella vittoria della Reyer Venezia, 79-76 contro la Vanoli Basket Cremona, a cui non bastano i 21 punti di Zegarowski.

LE PARTITE DELLA DOMENICA

Il big match del Pala Leonessa premia la Germani Brescia che allunga nell’ultimo periodo e vince 80-71 contro un’ottima Napoli. Partita equilibrata per oltre 30 minuti, Brescia tenta l’allungo sul 70-60, ma Napoli rientra fino al 72-69. Nel finale la squadra di casa è più lucida. Bilan trascinatore con 15 punti e 14 rimbalzi, lo aiuta Burnell con 15 punti e Petrucelli con 12 punti.

Per Napoli, Ennis 13 punti, Pullen 12, Lever e Owens 11 a testa (per quest’ultimo anche nove rimbalzi)

La Virtus Segafredo Bologna soffre per 20 minuti a Trento, 40-41 al riposo lungo, poi allunga nel secondo tempo, in particolare con un terzo periodo da 19-28, e vince 75-90. Per i bolognesi , il 40 per cento da tre punti (11/27) e cinque giocatori in doppia cifra: Abass e Shengelia 15, Cordinier 14, Belinelli 11, Mickey 10. Il primato in classifica è consolidato.

Prima vittoria in campionato anche per Scafati che prima allunga, poi soffre il ritorno di una Pistoia mai doma. Finisce 85-77 con un incredibile prova di David Logan, 41 anni il prossimo. dicembre, che segna 29 punti con 6/9 da tre. Lo sostiene Pinkins con 20 punti e 10 rimbalzi. Per Scafati 9/19 da tre e 41 rimbalzi. Per Pistoia, che resta a zero punti insieme a Brindisi, Varnado 24 punti, Moore 18

A Masnago, si decide tutto negli ultimi 20 secondi. Sul 77 pari, Weems (22 punti) mette la tripla del +3, Varese ha tempo per andare dall’altra parte del campo, trovare un fallo su Hanlan (24 punti) in azione di tiro da tre e sbagliare due liberi su tre. Sul rimbalzo offensivo una serie di tocchi fa carambolare la palla fuori, Varese chiede il challenge ma il tempo era scaduto. Finisce 78-80 e Tortona vince la seconda partita consecutiva risalendo in classifica ed in attesa dello storico esordio in Champions League a metà settimana.

LA CLASSIFICA

1. Virtus Segafredo Bologna 6 punti

2. Germani Brescia 6

3. Umana Reyer Venezia 6

4. Ge.Vi Napoli 4

5. EA7 Olimpia Milano 4

6. Dolomiti Energia Trento 4

7. Bertram Tortona 4

8. Una Hotels Reggio Emilia 4

9. Vanoli Cremona 2

10. Carpegna Prosciutto Pesaro 2

11. Givova Scafati 2

12. Openjobmatis Varese 2

13. Banco Sardegna Sassari 2

14. Entra Pistoia 0

15. Nutribullet Treviso 0

16. Happy Casa Brindisi 0