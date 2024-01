Roma, il progetto giovani prende forma: da Joao Costa all'idea Baldanzi. Il club cambia strategia sul mercato

Il vento sta cambiando a Trigoria. Se prima l’input era costruire un instant team con giocatori di esperienza, ma fragili fisicamente, adesso l’idea è acquistare giovani e farli crescere. Lo step successivo, probabilmente, sarà rivederli quando saranno diventati calciatori apprezzabili all’estero. Il club sta dando seguito al progetto giovani di cui ha parlato la Ceo Lina Souloukou: «Quando sono arrivata a Roma ho subito capito che il settore giovanile è l’obiettivo della società. Per formare la prima squadra il punto di partenza è quello. Si vede: il club ha migliorato le strutture per i giovani, le aree per tutte le skill e il convitto. Tutto ciò ha permesso il debutto in prima squadra. Certo, il talento è la base ma il lavoro che c’è dietro è fondamentale». Concetto ripreso successivamente anche da Mourinho: «Voglio continuare nella Roma e se continuo qui dobbiamo pensare bene ai limiti che ci impone il fair play finanziario che abbiamo, meglio lavorare su giovani con potenziale piuttosto che con giocatori che non hanno nulla da sviluppare».

Il cambio con De Rossi

Con l’arrivo di De Rossi qualcosa ha cominciato a cambiare. Tiago Pinto avrebbe acceso i fari su Tommaso Baldanzi dell’Empoli, trequartista classe 2003 che può essere inserito liberamente anche in lista Uefa. Il problema, però, è che giovani di prospettiva costano e il valore che gli hanno attribuito i toscani è di 18 milioni. Troppi per una società che deve badare al fair play finanziario. Dunque, l’affare Baldanzi può andare in porto solo se dovesse concretizzarsi una cessione che porti denaro fresco nelle casse della società. Come quella di Vina ceduto al Flamengo per 8,1 milioni, soldi che però contribuiranno a totalizzare una plusvalenza di almeno 50 milioni entro il 30 giugno.

In rampa di lancio c’è anche il giovano Joao Costa, attaccante esterno che De Rossi ha sfruttato nell’amichevole contro l’Al-Shabab in cui ha anche segnato su cross di Zalewski (altro frutto del vivaio romanista). Piace al Sassuolo che sarebbe pronto ad acquistarlo dopo aver prelevato la scorsa estate Missori e Volpato.

Piede mancino, può giocare anche da trequartista e seconda punta. È un brasiliano di origini portoghesi pescato nelle giovanili del Corinthians e ha esordito in Europa League grazie a Mourinho nella gara contro lo Slavia Praga. Adesso anche De Rossi vuole contribuire alla sua crescita.