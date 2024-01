Totti, il figlio Cristian dal Frosinone Primavera al Rayo Vallecano: e Francesco lo segue anche a Madrid

Nuova avventura per Cristian Totti, figlio di Francesco, che è volato in Spagna per seguire gli allenamenti con la nuova squadra. Dopo la sua parentesi con la Roma, il figlio d'arte era passato in prestito al Frosinone Primavera, mentre ora è stato ceduto al Rayo Vallecano. Proprio con il club che è situato poco fuori Madrid, giocherà fino alla fine della stagione. Come lui, anche il figlio di Alessandro Del Piero gioca nella Liga con la maglia del Getafe.

Totti già a Vallecas

In Spagna era montato il caso per la presenza di Francesco nella cittadella di Vallecas già nei giorni scorsi.

Ora il motivo ès tato svelato, con l'ex numero dieci e capitano della Roma che ha voluto seguire il figlio negli allenamenti con la nuova maglia. Questo, infatti, ha immortalato l'entrata in campo da parte di Cristian con la divisa del club biancorosso.