Roma, Smalling verso il recupero per il Monza. Cristante tornerà a centrocampo

Il grande punto interrogativo è il recupero di Chris Smalling. Da lui dipenderà l’assetto di difesa e centrocampo in vista della gara contro il Monza. Nel ragionamento rientra anche Llorente, perché entrambi possono dare il cambio a Cristante adattato centrale difensivo per due partite di campionato e una di Europa League. Sarà questa, dunque, la settimana decisiva per certificare le condizioni dei due centrali e anche quelle di Renato Sanches.

Ritorno in campo dopo tre giorni

Josè Mourinho ha ripreso oggi ad allenare la squadra dopo tre giorni di pausa, ma mancano 15 nazionali, molti rientreranno mercoledì anche se il primo vero allenamento con tutti gli effettivi sarà quello di venerdì.

Se Smalling si sarà messo alle spalle il problema tendineo muscolare allora potrà tornare titolare al centro della difesa con Mancini e Ndicka, altrimenti spazio ancora al centrocampista azzurro. Fuori Pellegrini e Dybala reduci da due infortuni muscolari, in attacco giocheranno Belotti e Lukaku (oggi impegnato con il Belgio), a centrocampo fiducia ad Aouar reduce da una buona prestazione in nazionale con tanto di gol. Sulla fascia destra uno tra Karadorp e Kristensen, a sinistra Spinazzola in attesa che si chiarisca la situazione Zalewski.