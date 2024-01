Renato Sanches: «Non ho mai cancellato le foto con la Roma. Sfortunato con gli infortuni»

Torna anche Renato Sanches. Non in campo, ma a parlare della sua esperienza nella Roma che nelle ultime settimane era finita al centro delle critiche. Il punto più basso coincide con la sostituzione nella gara con il Bologna, in cui ha giocato solo 18 minuti prima di essere tolto dal campo nel secondo tempo.

Le parole

«Cosa volevo di più era essere in campo e fare quello che mi piace di più. Purtroppo, non sono stato molto fortunato con gli infortuni. La persona che si sente più frustrata e che allo stesso tempo ha il desiderio di tornare a giocare sono io. Credo che tutto passa e arriveranno momenti migliori». Così ha esordito l'ex centrocampista del Paris Saint-Germain: «Infine, voglio dire che non ho mai cancellato nessuna foto della Roma, la mia foto profilo è stata nera per più di un anno».