Roma, i tifosi contestano la proprietà e spunta il cartellone con l'hashtag «Friedkin out»

Arriva la contestazione da parte dei tifosi della Roma, prevedibile in questi giorni in cui il terremoto Mourinho ha scosso le basi del tifo giallorossi. L'esonero del tecnico portoghese è arrivato come un fulmine a ciel sereno che ha illuminato ancora di più la mattinata di ieri martedì 16 gennaio. Sui social c'è stata la protesta da parte dei tifosi, con alcuni che dopo i post hanno deciso di prendere la situazione in mano. In queste ore, infatti, è apparso un cartellone che critica i Friedkin e al centro dell'immagine, dove c'è Dan, compare l'hashtag in giallo «Friedkin Out».

Cosa è successo

Un gesto importante che dimostra la distanza che si è creata tra gli americani e i tifosi.

L'immagine è stata affissa su uno dei cartelloni pubblicitari presenti su Via Laurentina poco prima della rotatoria che porta a Via di Trigoria, ma sulla parte di strada il cui senso di marcia va verso Roma. Su quella strada si arriva appunto alla zona residenziale omonima e, infine, al centro sportivo dei giallorossi. Un messaggio chiaro e diretto alla proprietà, che secondo questa frangia ddi tifosi non si è comportata nel migliore dei modi.