Australian Open, il romanista Cobolli: «Dedico la vittoria a De Rossi, mio idolo»

Mercoledì 17 Gennaio 2024, 13:48 - Ultimo aggiornamento: 13:49

Flavio Cobolli, tifoso romanista, ha dedicato la sua vittoria al terzo turno dell'Australian Open di tennis a Daniele De Rossi, neo allenatore della Roma. Cobolli ha rivelato che non sapeva come esultare dopo la partita e ha deciso di alzare la maglia per mostrare il punto in cui ha tatuato la frase della fascia di capitano di De Rossi, che recita: "sei tu l'unica mia sposa, sei tu l'unico mio Amor".