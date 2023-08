Calciomercato Roma, il presidente del Santos gela Pinto: «Marcos Leonardo? Non è il momento di perdere due attaccanti»

L’affare Marcos Leonardo è sempre più intricato. Non bastavano, infatti, le dimissioni dal Santos per lo scandalo sessuale del direttore sportivo Paulo Roberto Falcao e il licenziamento del tecnico con l’arrivo di uno nuovo. A complicare la trattativa anche il presidente del club brasiliano Andres Rueda, che in un’intervista a 'De Olho No Peixe' ha puntualizzato: «Il Comitato Direttivo sta ancora discutendo di Marcos Leonardo. Non è il momento di perdere due attaccanti».

Champions League, scontri ad Atene: muore un tifoso dell'Aek, rinviato il playoff con la Dinamo Zagabria

Parole che gelano i giallorossi al lavoro da giorni sulla buona riuscita della trattativa.

Tiago Pinto, infatti, ha alzato l’offerta a 12 milioni di parte fissa più 6 di bonus, inoltre, il giocatore ha rifiutato di allenarsi con i brasiliani e vuole essere liberato per raggiungere al più presto la Capitale.

Insomma, se fossero solo Roma e giocatore a decidere l’affare sarebbe chiuso, ma la cessione molto vicina di Deivid Washington al Chelsea ha rallentato la chiusura. Perdere anche Marcos Leonardo per il Santos diventerebbe pericoloso, inoltre, il mercato in Brasile è chiuso e non è possibile acquistare eventuali rinforzi.