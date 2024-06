Roma, i Friedkin vogliono comprare l'Everton: sono uno dei cinque gruppi interessati

I Friedkin guardano con interesse alla Premier League dove hanno messo gli occhi sull'Everton. A riportare la notizia è Sky Sport che sottolinea come il gruppo di Dan e Ryan facciano parte dei cinque gruppi che hanno intenzione di rilevare la squadra inglese. I Tofees, che in questa stagione hanno chiuso al 15° posto in Premier League, sono alla ricerca di una nuova proprietà con il gruppo 777 Partners che ha rinunciato all'acquisto del club.

Il Friedkin Group, già proprietario del Cannes, ha presentato un'offerta insieme agli altri cinque interessati per prelevare il club che sorge sulla sponda blu del Merseyside a Liverpool.

Nella giornata di ieri è arrivata la proposta per comprare l'Everton, con la proprietà della Roma che potrebbe gettare le basi per costruire un impero. Affari per acquistare e non cedere, quindi, con le voci di un possibile addio ai giallorossi che sono state definitivamente spente da Souloukou circa deci giorni fa. La Ceo della Roma Lina Souloukou, infatti, ha sottolineato nell'European Soccer Award di fine maggio le differenze che ci sono con il City Group e le intenzioni dei Friedkin di non vendere la Roma: «Vorrei ribadire con la massima chiarezza un concetto, affinché non vi siano speculazioni: la nostra proprietà non ha alcuna intenzione di vendere e il suo è un impegno a lungo termine».