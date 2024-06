Roma, Svilar in attesa del rinnovo: Ghisolfi vuole blindarlo in vista del mercato

Il contratto di Mile Svilar è in cima alla lista delle cose da fare del nuovo ds Florent Ghisolfi. Nei mesi successivi all’esonero di José Mourinho ha dimostrato di poter essere il portiere del futuro della Roma. Ci sono delle “sbavature” da correggere, ma il tempo aiuterà anche in questo. Con l’inizio del calciomercato gli occhi di alcuni club europei sono puntati su di lui, ma il nuovo ds è stato incaricato di blindarlo perché è dal serbo che De Rossi vuole ripartire. Per adesso la scadenza del contratto è fissata al 2027, ma lo stipendio è di un milione di euro a stagione. Troppo poco per non pensare che società strutturate come la Roma non tentino l’affondo. Il prezzo fissato, però, è di almeno 30 milioni.

Un calciatore che è diventato una garanzia per la Roma a partire dai rigori parati contro il Feyenoord alle 12 parate contro il Bayer Leverkusen in trasferta. Peccato che proprio in quella gara c’è stata l’uscita imperfetta che ha permesso ai tedeschi di segnare il gol qualificazione. In parte è merito suo se i giallorossi non sono stati eliminati prima in Europa League e hanno totalizzato i punti che gli hanno permesso di sperare fino all’ultimo alla qualificazione in Champions. Sarà presente all’appuntamento di luglio per la ripresa degli allenamenti perché la Fifa non ha ancora accordato al cambio di nazionale. Lui vorrebbe giocare nel Belgio essendo nato nel 1994 ad Anversa e ha recentemente rifiutato la chiamata Dragan Stojkovic.