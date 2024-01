Roma femminile, il sogno Champions è vivo. Spugna ci crede: «Abbiamo buone sensazioni»

Ultima chiamata con una sola possibilità: la Roma domani sera (ore 21, diretta su Dazn) affronta l'Ajax e deve vincere e sperare che il Psg non perda contro il Bayern Monaco. Si gioca alla Cruijff Arena davanti a 15mila tifosi che spingeranno le giovani olandesi all'impresa. Ma la Roma ci crede, eccome, tant'è che con la squadra sono partite anche Pilgrim e Sostevold fuori lista e Aigbogun che ha chiuso in anticipo la propria stagione per infortunio. Non ci sono invece Serturini e Latorre. La prima ha tre offerte (Fiorentina, Inter e Sassuolo), la seconda invece andrà in prestito in Spagna per i prossimi sei mesi. Ha convinto poco.

Spugna ci crede

«Abbiamo buone sensazioni perché arriviamo da una buona prestazione in campionato. Come si prepara? Intanto bisogna recuperare le energie, cercando di fare una grande partita con le nostre idee». Spugna annusa il colpaccio nel giorno in cui si è preso la panchina d'oro dello scorso campionato. Sa che la Roma ha nelle corde la vittoria esterna. Non si sbilancia sulla formazione, soprattutto su Kumagai, che nell'ultimo weekend si è vista dietro. «Ci dobbiamo aspettare Kumagai in campo, poi vediamo dove.

Percentuali di passaggio del turno? Noi pensiamo solamente a vincere. Non ho numeri da dare». Continua:«Dobbiamo prestare attenzione alle loro qualità, come abbiamo fatto in casa. Dobbiamo vincere ma serve una prestazione equilibrata perché questo tipo di match si possono vincere anche all'ultimo minuto». Chiusura sul mercato:«Se c'è l'opportunità di migliorare la squadra ben venga, ma senza cercare nessuno in particolare. Si chiude giovedì, e ne riparleremo nel caso».

Orgoglio Bartoli

La Roma si è messa alle spalle un momento difficile e delicato. E insieme a Spugna c'era Bartoli. «Dirò alle mie compagne - ha svelato - di godersi la partita. Di divertirsi. Sono orgogliosa di loro, visto che nessuno credeva che alla sesta giornata potessimo essere in corsa».