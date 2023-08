Roma, Azmoun è sbarcato a Ciampino: ad accoglierlo una trentina di tifosi giallorossi

Sardar Azmoun è sbarcato questa sera all’aeroporto di Ciampino intorno alle 20.40 con un volo proveniente da Colonia. L’attaccante si unirà alla squadra nelle prossime ore dopo aver svolto domani le visite mediche ed aver firmato il contratto che lo legherà ai giallorossi in prestito con diritto di riscatto a a 12-13 milioni.

Ad aspettarlo circa 30 tifosi, tra cui qualche iraniano, con cui ha scattato selfie e firmato autografi.

Sorridente, maglietta rossa e pantaloni bianchi, si è poi diretto verso il mini-van che lo attende davanti l’uscita dello scalo. Azmoun ha cominciato la sua carriera da professionista con il Rubin Kazan per poi proseguire con il Rostov, lo Zenit San Pietroburgo e il Bayer Leverkusen. Per alcune estati è stato un pallino di Mourinho che lo voleva ai tempi del Tottenham e ha provato a portarlo in giallorosso nel 2022, ma sei mesi dopo scelse il Bayer. Si tratta di una prima punta atipica, agile nonostante l’altezza di 1,86. Nella scorsa stagione ha segnato 4 reti in 23 presenze e ha anche affrontato la Roma in Europa League (Mourinho lo ha abbracciato prima del suo ingresso in campo). Reduce da un infortunio, non ci sarà sabato sera contro il Verona, ma proverà ad essere convocato per la gara successiva all’Olimpico contro il Milan. A gennaio partirà per la Coppa d’Asia con l’Iran, un problema per la Roma che non avrà ancora recuperato Tammy Abraham.