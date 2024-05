Domenica 26 Maggio 2024, 07:00

Quando la Roma scenderà in campo stasera, saprà già probabilmente che l’anno prossimo dovrà disputare nuovamente l’Europa League e non la Champions. L’Atalanta non fa regali e, con una gara da recuperare, punta al terzo posto. La Roma non è attrezzata per conquistare più del sesto e, con grande merito, una semifinale in Europa. I risultati, con Mourinho o De Rossi, sono lì a dimostrare che la proprietà avrebbe dovuto fare meglio e dovrà comunque provarci. Gli allenatori sono un alibi: entrambi, veri romanisti, hanno toccato le stesse corde della passione dei tifosi. E, con tutti e due, l’Olimpico è sempre stato strapieno. Uno, Daniele, ha vinto il derby e Mou l’ha perso, ma l’altro ci ha portato, dopo tanti anni, un trofeo internazionale e un ranking europeo sontuoso. Ora che siamo sicuri che De Rossi resterà, sarà il caso di attrezzare la rosa. Una semplice osservazione: se i risultati non verranno, sarà impossibile fare di DDR l’ennesimo capro espiatorio: Daniele è uno di noi, dategli i mezzi. Un discorso va fatto anche su Lukaku che deve solo essere ringraziato: ha segnato 21 reti , c’è sempre piaciuto, ci piace ancora, ne vorremmo altri così e anche di Dybala, un vero lusso per squadre ricche e potenti. Ben vengano i nuovi, scelti anche da un nuovo ds francese, siamo qui ad aspettarli, con la voglia di applaudirli.