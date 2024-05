Domenica 26 Maggio 2024, 07:00

Non sarà solo una staffetta quella tra Paulo Dybala e Tommaso Baldanzi, ma potrebbe diventare anche un passaggio di testimone. La certezza assoluta che l’argentino resti a Roma anche il prossimo anno ancora non c’è. A luglio si attiverà la clausola rescissoria e qualsiasi club potrebbe decidere di investire su di lui. Baldanzi, invece, è stato il primo acquisto che certifica la volontà della proprietà Usa di cambiare strategia sul mercato. Non più calciatori di calibro internazionali ingaggiati in prestito o con una storia clinica «difficile da combattere» (per dirla alla Mourinho), ma giovani di prospettiva da crescere e formare per rendere un domani la squadra competitiva. Baldanzi è uno di loro e ha avuto l’opportunità per quattro mesi di crescere accanto a Dybala, tra i migliori in Europa nel suo ruolo. Una sorta di master che è servito a Tommaso per affinare le sue qualità e imparare a diventare il titolare in un club di alta classifica. L’Empoli è anche la sua ex squadra e potrebbe non salvarsi dalla retrocessione in Serie B qualora dovesse perdere. Per questo De Rossi, parlando alla vigilia di lui, ha messo in dubbio il suo utilizzo: «Farò le mie valutazione sul piano tattico, fisico e psicologico». Non deve essere facile mentalmente giocare contro la società che ha sempre creduto nelle sue potenzialità, per questo Tommaso potrebbe subentrare a partita in corso o quando il risultato non è più in bilico. Inoltre, sarebbe uno scherzo del destino con il suo primo gol giallorosso assicurerebbe la retrocessione ai toscani. Ecco perché Dybala è il favorito a partire titolare. Ha lavorato per tutta la settimana e ha intenzione di far cambiare idea al ct dell’Argentina Scaloni che lo ha escluso dalle convocazioni per le due amichevoli contro Ecuador e Guatemala in vista della Coppa America. Non essere in quella lista significa, nella maggior parte dei casi, non far parte della spedizione per l’intera competizione. Una doccia ghiacciata per la Joya che ha sempre messo al primo posto la sua nazionale.

Vuole chiudere in bellezza Paulo, magari facendo ricredere Scaloni e lasciando un ricordo positivo della stagione ai romanisti. E chissà se il suo erede designato Baldanzi sarà in grado di emularlo, regalando più continuità. Quella che nel suo biennio romano è mancata, ma questo si sapeva già dal primo giorno altrimenti Tiago Pinto non lo avrebbe ingaggiato a parametro zero.

AI SALUTI

E a proposito di calciatori a fine contratto, nella Roma ce ne sono otto che sicuramente saluteranno, più uno (Angeliño) che è vicino al riscatto. C’è il portiere Rui Patricio che aspira ad un rinnovo come secondo, Huijsen, Llorente, Kristensen, Spinazzola, Renato Sanches, Azmoun e Lukaku. Insomma, quasi una squadra da rimpiazzare.