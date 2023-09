Renato Sanches, chi è: gol contro l'Empoli, l'esordio da predestinato e quella clausola sul contratto

Renato Sanches contro l'Empoli ha segnato il suo prim gol con la Roma. Mourinho lo ha fatto giocare titolare vista l'assenza di Aouar e lui lo ha ringraziato con l'inserimento che è valso il momentaneo 2-0 contro l'Empoli.

Sanches, golden boy dal 2016 con il Portogallo

Sanches ha vinto il titolo europeo nel 2016 con il Portogallo, dopo aver tagliato il traguardo di più giovane titolare agli europei e più giovane marcatore nella fase ad eliminazione diretta, un predestinato. Premiato con il Golden Boy e con la fiducia del Bayern che per portarlo in baviera dal Benfica mette sul piatto 35 milioni più bonus. Sbocciato in Portogallo, Sanches trova poco spazio in Germania ma dopo la parentesi allo Swansea si consacra al Lille dove conquista anche il titolo di Ligue 1 da protagonista.

Il contratto e la clausola

Dal 2022 è al Psg ma gioca poco con appena 2 reti in 23 presenze. Centrocampista duttile, in grado di ricoprire quasi tutti i ruoli, ha i tempi di gioco e una buona fisicità, rischia di diventare un punto fermo come centrale nel centrocampo a 5 della Roma, con possibilità di vederlo anche avanzato sulla linea della trequarti. Al Benfica lo paragonavano al primo Seedorf, dopo qualche difficoltà di troppo a Monaco e Parigi ora Renato Sanches ha l’occasione di svoltare definitivamente la sua carriera a Roma.



Il calciatore, che è arrivato nella Capitale con un prestito oneroso di 1 milione, se raggiungerà il 55% delle presenze, verrà riscattato a 11 milioni. Nel caso in cui, invece, le presenze dovessero toccare più del 75%, l'obbligo sale a 14 milioni