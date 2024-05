Roma in Champions se... L'unica combinazione possibile: dipende tutto dall'Atalanta in EL e campionato

Con la vittoria sul Genoa, la Roma può continuare a sperare in un posto in Champions League. La massima competizione per club della Uefa era l'obiettivo stagionale dei giallorossi e in questa fase finale di campionato è andata sfumando. Il quinto posto blindato dall'Atalanta e l'approdo in finale di Europa League, sfuggito contro il Bayer Leverkusen, hanno fatto sì che la competizione per la coppa dalle grandi orecchie si sia fatta sempre più lontana. Le speranze dei giallorossi però sono sì ridotte al lumicino, ma non ancora spente.

De Rossi e il futuro della Roma: «Bisogna cambiare, so cosa voglio»

Roma in Champions: l'unico scenario

Per la Roma ormai c'è un solo scenario possibile per entrare in Champions League. Questo dipende tutto dall'Atalanta che ha negato a Lukaku e compagni il quinto posto in Serie A. I giallorossi sono riusciti a ottenere il sesto posto grazie alla vittoria sul Genoa e al pareggio della dell'Inter con la Lazio, che così rimane settima a -3. Questo piazzamento, infatti, permetterebbe a De Rossi di centrare l'obiettivo stagionale, ma a una sola condizione. Perché la Roma entri nella competizione serve che l'Atalanta vinca l'Europa League. Contemporaneamente, i bergamaschi devono chiudere quinti in classifica e in questo modo i giallorossi nella prossima annata farebbero parte della nuova edizione del torneo.

L'altra situazione

Oltre allo scenario positivo, è bene ricordare anche quello negativo che potrebbe realizzarsi nonostante il sesto posto della Roma e l'eventuale vittoria dell'Europa League da parte dell'Atalanta.

Se i bergamaschi dovessero alzare al cielo il trofeo, ma riuscire anche ad avanzare in Serie A sorpassando una tra Bologna e Juventus, o addirittura tutte e due visto il solo punto di vantaggio, allora non ci sarebbe nessun sesto slot per le squadre italiane in Champions. Se l'Atalanta dovesse arrivare quarta o terza, allora non slitterebbe la posizione valida per la competizione con la Roma che sarebbe ancora costretta a giocare in Europa League.