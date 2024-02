Giacomo Losi, storico capitano della Roma è morto a 88 anni

La Roma piange uno dei suoi calciatori più importanti. Si è spento all'età di 88 anni Giacomo Losi. Ex difensore centrale e storico capitano, Losi era entrato nel cuore dei tifosi con il soprannome «Core de Roma». Dimostrando il suo attaccamento alla maglia, in occasione di una partita con la Sampdoria rimase in campo nonostante l'infortunio.