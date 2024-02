Roma, anche Baldanzi nella lista Uefa

Novità importanti nella lista Uefa della Roma da consegnare entro la mezzanotte di stasera. Il club giallorosso ha inserito nella lista i due nuovi volti Tommaso Baldanzi e Angelino. Il talento azzurro è stato il grande squillo del mercato di gennaio della Roma, l'ultimo di Tiago Pinto da direttore sportivo del club giallorosso. Un investimento per il presente ma soprattutto per il futuro. Il terzino spagnolo, invece, un rinforzo di esperienza e qualità.

Anche Sardar Azmoun trova posto ma a sorpresa due calciatori vengono esclusi. Si tratta di Rasmus Kristensen e Dean Huijsen. Entrambi i difensori non prenderanno parte alla fase a eliminazione diretta della Roma in Europa League che inizierà il 15 febbraio con il match in Olanda contro il Feyeenord, gara di andata del primo turno a eliminazione diretta.