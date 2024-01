Mourinho vuole il difensore: «Senza è come stare soli nella foresta amazzonica». Lazio-Roma, alle 16 via alla vendita dei biglietti

José Mourinho non sa più come lanciare messaggi d’aiuto. Ieri, dopo Roma-Cremonese, si è lanciato anche in un paragone tra i suoi difensori e un paio di persone sperdute nella foresta amazzonica: «Quando non sei nel tuo habitat naturale, sei meno a tuo agio con più gente. Se mi metti nella foresta amazzonica siamo più in difficoltà in due che in dieci. Cristante e Kristensen non sono difensori centrali, per loro giocare a quattro è molto difficile piuttosto che giocare a tre. Hanno giocato due contro due, Cristante ha perso la profondità di uno degli attaccanti. Kristensen ha fatto quel ruolo per la sua fisicità, non per conoscenza del ruolo». Più chiaro di così il tecnico non poteva essere, soprattutto perché la fase difensiva è il fiore all’occhiello della manovra e perdere punti di riferimento può diventare molto pericoloso. Prima della partita di ieri, José si è fermato a parlare qualche minuto con Mancini a cui spiegava le difficoltà per inserire nuovi elementi nel reparto. Ecco, quelle difficoltà possono essere aggirate solo se arriverà un calciatore d’esperienza e che conosca la Serie A. Non troppo avanti con l’età in stile Bonucci, ma nemmeno un “bambino” di 18 anni come Dean Huijsen. Dalla Juventus fanno sapere che è praticamente impossibile che venga ceduto in giallorosso perché l’accordo con il Frosinone ha la priorità. Tiago Pinto al momento non ha soluzioni in mano subito pronte, ma il tempo scorre. A gennaio ci saranno cinque partite tra cui il derby di Coppa Italia contro la Lazio che si aggiungono a quelle già in programma contro Atalanta, Milan, Verona e Salernitana. Troppo per pensare di affrontarle senza un innesto in difesa.

Lazio-Roma, info biglietti

Intanto, la Roma ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per il derby del 10 gennaio. Gli abbonati di Curva Sud centrale e laterale potranno esercitare il diritto di prelazione nei suddetti settori, sino ad esaurimento posti disponibili, dalle ore 16.00 di giovedì 4 gennaio, alle ore 18.00 di domenica 7 gennaio 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli abbonati AS Roma di Curva Nord, Distinti Sud, Distinti Nord Est, Tribuna Tevere, Parterre, Tribuna Monte Mario ed Hospitality potranno esercitare il diritto di prelazione nel settore Distinti Sud Est e Tribuna Monte Mario Lat Sud, sino ad esaurimento posti disponibili, dalle ore 16.00 di giovedì 4 gennaio, alle ore 18.00 di domenica 7 gennaio 2024. I possessori del solo Abbonamento Coppe potranno esercitare il diritto di prevendita su tutti i posti disponibili, dalle ore 9.00 alle ore 15.00 di lunedì 8 gennaio 2024. L’eventuale vendita libera si svolgerà a partire dalle ore 16.00 di lunedì 8 gennaio 2024.