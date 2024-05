Mercoledì 15 Maggio 2024, 07:05

Questa mattina Dybala potrebbe tornare ad allenarsi garantendo così la sua presenza nelle ultime due gare di campionato contro Genoa ed Empoli. I medici avevano programmato il recupero in questa settimana e gli hanno consigliato due giorni di assoluto riposo (lunedì e ieri). Lui li ha rispettati e nel test odierno spera di non sentire più dolore all’adduttore sinistro. Lo stesso che gli ha impedito di giocare contro il Bayer (anche se era pronto ad entrare) e con l’Atalanta. Due partite chiave della stagione che sancivano la qualificazione in finale di Europa League e l’accesso in Champions attraverso il campionato. Ad oggi i giallorossi non sono più padroni del loro destino e il rammarico più grande per Paulo e di non averli aiutati.

Concluso il campionato, volerà in Australia per l’amichevole contro il Milan e poi penserà alla Coppa America con l’Argentina. Il ct Scaloni sta ancora valutando le convocazioni e Dybala vuole esserci. Durante l’estate (luglio) si attiverà anche la clausola rescissoria da 13 milioni per i club esteri, c’è però da considerare l’ingaggio che è di circa 7 milioni con scadenza al 2025. Quindi, una società dovrebbe garantirgli anche il prolungamento. In Spagna si parla dell’Atletico Madrid che si aggiunge alle sirene arabe (che non sembrano stuzzicarlo più di tanto). Sul futuro ieri ha parlato l’agente Antun: «Futuro? Dybala è concentrato solamente sul finire il campionato nel migliore dei modi. Al momento non ci sono ulteriori commenti».