Come sta Dybala? Il suo 2023 tra infortuni, gol e assist con la Roma: l'annata in numeri

La condizione fisica di Paulo Dybala negli ultimi giorni non è delle migliori e nelle scorse giornate non è sceso in campo a causa di un infortunio. Contro la Fiorentina ha subito una lesione al flessore della coscia sinistra dopo una sua scivolata e per questo è stato sostituito. Le sue condizioni sono sempre oggetto di preoccupazione per Mourinho, il suo staff e soprattutto i tifosi. La Joya, infatti, è un calciatore centrale della Roma e rinunciare a lui significa non poter contare su un giocatore di grande livello che nel 2023 ha saputo trascinare la squadra nonostante gli infortuni. Però, il suo apporto per i giallorossi è stato molto importante tra gol importanti e tanti assist.

Juve-Roma, Dybala non è ancora al top. Dubbio Pellegrini, Mancini c'è ma è in diffida

Le partite saltate da Dybala per infortunio nel 2023

Calendario alla mano e considerando tutte le competizioni con i giallorossi nel 2023, la Joya avrebbe potuto prendere parte a ben 57 (!) partite, con la sfida di sabato che rappresenta ancora un'incognita. Le gare saltate da Dybala per infortunio in quest'anno solare sono 16, con una sola - quella con la Salernitana di inizio stagione - in cui non ha giocato perché squalificato. In totale, quindi, Paulo è sceso in campo con la Roma ben 40 volte tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.

Considerando gli ultimi cinque anni, Dybala ha saltato più partite del 2023 solo nel 2021. In quell'anno, infatti, a minare la sua presenza in campo è stato un infortunio al collaterale mediale che lo ha tenuto fuori per ben 25 gare. Dopo quella stagione il numero degli stop fisici ha superato la decina con il 2022 chiuso a quota 13. Nel 2020, infatti, gli stop sono stati 9, mentre nel 2019 solo 5.

I numeri: quando Dybala gioca è sempre letale

Il 2023 è stato comunque molto produttivo per Dybala che ha siglato con la maglia della Roma un gran numero di gol. Dal primo gennaio ad oggi, l'argentino è finito sul tabellino dei marcatori ben 15 volte con reti molto importanti come quella con il Feyenoord in semifinale di Europa League o quella con il Siviglia in finale. Gli assist forniti sono 12, numeri che dimostrano l'importanza della Joya nello schieramento di Mourinho.

Se si pensa che il numero di infortuni abbia diminuito il numero di gol e assist di Dybala si sbaglia di grosso perché questi sono aumentati nel corso degli ultimi anni. Nel 2022, infatti, le reti totali sono state 14 con 5 assist forniti tra i primi sei mesi alla Juventus e i secondi alla Roma. Nel 2021, invece, i gol scendono a 11, mentre i passaggi vincenti per i compagni salgono a 7. Lo stesso succede nel 2020 con 10 gol e 8 assist. Infine, nel 2019 le reti tornano a 12, mentre i passaggi che hanno portato al gol i compagni sono solo 6.

Le speranze per il futuro

I numeri, quindi, sono migliorati per Dybala che da quando è in giallorosso (una stagione e mezzo) ha siglato un totale di 22 reti e fornito 14 assist.

Dati importanti che l'argentino spera di ripetere, ma anche migliorare data la sua ambizione. Lo stesso si augurano i tifosi della Roma e Mourinho che spera di poter contare per più partite su di lui nel 2024, confidando in un fisico che possa scrollarsi di dosso la definizione di troppo fragile.