Tour de France, capolavoro di Matteo Trentin sul traguardo di Gap. Domani arrivano le Alpi

Vittoria in solitaria per il campione europeo Matteo Trentin, che sul traguardo di Gap, dopo un attacco a 15 chilometri dal finale, ha conquistato la sua terza vittoria in carriera al Tour de France, dopo quella del 2013 e 2014. In questa diciassettesima tappa di 200 chilometri da Pont du Gard a Gap, secondo posto per Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), staccato di 37”, seguito dal campione olimpico Greg Van Avermaet (CCC), terzo a 41”. Da registrare anche il settimo posto di Daniel Oss (Bora-Hansgrohe), che si è distinto in fuga per delle incredibili accelerate che hanno spezzato il gruppo. Matteo Trentin questa mattina era entrato nella fuga formata da una trentina di uomini e andata via dopo 50 chilometri dal via. Poi, prima dell’ultima salita a 15 chilometri dal traguardo, ha preso in contropiede tutti gli avversari e con grande determinazione ha conquistato la seconda vittoria italiana in questo Tour de France numero 106, la prima era arrivata con Elia Viviani.“ Era dalla tappa con arrivo a Bagnères de Bigorre che volevo vincere - ha detto il corridore di Borgo Valsugana - quando sono partito ho sentito che la gamba era quella dei giorni migliori. Era l’ultima occasione per me e per tanti altri corridori e alla fine l’ho spuntata io. Asgreen era il corridore che temevo di più e per questo ho deciso di anticipare tutti. Oggi era o tutto o niente e negli ultimi 15 chilometri ho sofferto come un cane e sono andata a tutta”.Gap è un arrivo di tappa che sorride all’Italia e nella storia della corsa gialla, quella di Trentin è la sesta vittoria azzurra su questo traguardo.Per quanto riguarda la classifica generale, tutto invariato, con il gruppo maglia gialla capitanato da Julian Alaphilippe, che con tutti i migliori, ha tagliato il traguardo con un ritardo di 20’10”.Domani con la frazione di 208 chilometri da Embrun a Valloire, inizierà la tre giorni sulle Alpi. La classifica generale già da domani cambierà.Ordine d’arrivo1. Matteo Trentin (MTS) 4:21:362. Kasper Asgreen (DQT) +0:373. Greg Van Avermaet (CCC) +0:414. Bauke Mollema (TFS) +0:415. Dylan Teuns (TBM) +0:416. Gorka Izagirre (AST) +0:417. Daniel Oss (BOH) +0:448. Pierre-luc Périchon (COF) +0:509. Toms Skujinš (TFS) +0:5010. Jesús Herrada (COF) +0:55