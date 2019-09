Doping, la Sicot positiva all’Epo: «Tutta colpa del ciclo mestruale». Era allenata da Franck Alaphilippe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ombra del doping scende ancora sul ciclismo e questa volta ad essere colpito è quello femminile. Marion Sicot, ciclista francese, allenata da Franck Alaphilippe, cugino e allenatore del noto Julian Alaphilippe, è stata trovata positiva all'EPO. La positività proviene dal test effettuato ai campionati nazionali a cronometro del 27 giugno scorso, ma comunicati solo nei giorni scorsi. Da subito la Sicot si è dichiarata innocente, dando la colpa al ciclo mestruale. L’atleta che corre per il team belga Doltcini-Van Eyck Sport, in una intervista rilasciata al quotidiano francese l’Equipe, ha detto che per le donne l’Epo alto è normale durante il ciclo mestruale, poiché la sostanza viene prodotta dall’organismo femminile. La teoria alquanto bizzarra ha suscitato subito riflessioni e le risposte scientifiche non hanno tardato ad arrivare. Secondo il quotidiano Le Monde, il direttore del laboratorio antidoping francese Michel Audran, ha descritto le affermazioni della Sicot come "piuttosto fantasiose". Sottolineando come il test antidoping dell'EPO sia in grado di rilevare la differenza tra l'EPO endogeno e l'EPO esogeno. Nel ciclismo francese però, non è finita sotto i riflettori solo Marion Sicot, ma anche il suo allenatore Franck Alaphilippe. La ciclista ha spiegato che Alaphiliple è stato il suo allenatore, ma che dopo i campionati nazionali, il loro rapporto si sarebbe interrotto. Infatti Frank per seguire il famoso cugino Alan, nel mese di luglio ha firmato un contratto con la Deceuninck Quick-Step. Per tanto la positività della Sicot, coinciderebbe con il periodo in cui Alaphilippe era ancora il suo allenatore. Mentre la Sicot aspetta il risultato delle contro analisi, rischiando una condanna di 4 anni, Franck Alaphilippe è diventato irreperibile. Il noto allenatore, che fino alla scorsa settimana, si stava occupando della preparazione del cugino Julian per il mondiale, dopo la positività della Sicot, avrebbe rifiutato di parlare con chiunque, rendendo difficile la sua localizzazione.Nessuna dichiarazione è stata rilasciata da Franck Alaphilippe o dalla Deceuninck Quick-Step