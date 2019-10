Presentato il Tour de France 2020, si parte da Nizza

Riecco il Tour de France , a torto o ragione considerato le Olimpiadi del ciclismo sportivo, in eterna competizione con il nostro Giro d'Italia. Presentato oggi a Parigi (dove arriverà il 19 luglio), partirà per la seconda volta nei suoi 103 anni di storia da Nizza, dirigendosi quasi subito verso i Pirenei, dopo le prime due tappe circolari nella regione niçoise. Il «sadismo» degli organizzatori si è ben esercitato nella costruzione dell'edizione 103: percorso per scalatori e unca tappa per velocisti, la penultima di 36 chilometri, con arrivo però in salita a La Planche des belle filles, e il primo arrivo a 2.000 metri già dalla quarta tappa. Tour, infine, anticipato di una settimana per non sovrapporsi con Tokyo 2020.

27/06 1. Nice Moyen Pays - Nice 156 km28/06 2. Nice Haut Pays - Nice 18729/06 3. Nice-Sisteron 19830/06 4. Sisteron - Orcières-Merlette 15701/07 5. Gap-Privas 18302/07 6. Le Teil - Mont Aigoual 19103/07 7. Millau-Lavaur 16804/07 8. Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle 14005/07 9. Pau-Laruns 15406/07 Charente-Maritimes (riposo)07/07 10. Le Château d'Oléron - Saint-Martin-de-Ré 17008/07 11. Châtelaillon-Plage - Poitiers 16709/07 12. Chauvigny-Sarran 21810/07 13. Châtel-Guyon - Puy-Mary 19111/07 14. Clermont-Ferrand - Lyon 19712/07 15. Lyon - Grand Colombier 17513/07 Isère (riposo)14/07 16. La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans 16415/07 17. Grenoble-Col de la Loze 16816/07 18. Méribel - La-Roche-sur-Foron 16817/07 19. Bourg-en-Bresse - Champagnole 16018/07 20. Lure - La Planche des belles filles (crono )3619/07 21. Mantes-la-Jolie - Paris 122