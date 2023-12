Regione Piemonte e Ics insieme: erogati 5.8 milioni per gli investimenti nelle strutture sportive

L'Istituto per il credito sportivo e la Regione Piemonte insieme per il miglioramento delle infrastrutture sportive. La decisione dell'Ics di erogare ben 5.8 milioni alla regione del Nord Italia arriva attraverso il bando Sport Missione Comune 2023 in modo da sostenere finanziariamente, a fondo perduto, 24 Comuni nella realizzazione di interventi di riqualificazione, manutenzione e costruzione di impianti sportivi. Si tratta di finanziamenti della durata di 15 anni, con un totale abbattimento del tasso di interesse, per coprire parte dei costi dei progetti presentati dai Comuni.

Andrea Barberi, morto a Tivoli il primatista dei 400 metri: aveva 44 anni. Da tempo lottava contro una malattia incurabile

Il comunicato

Un meccanismo virtuoso che ha permesso agli Enti Locali di partecipare ad un Avviso Pubblico regionale ottenendo contributi a fondo perduto e, per i Comuni selezionati, la possibilità di accedere per la restante parte dell'investimento al cofinanziamento Ics a tassi di interesse completamente abbattuti.

Ammodernamento ed efficientamento energetico degli impianti, ampliamento palestre scolastiche, realizzazione di campi da beach volley, padel, tennis, basket e bocce e realizzazione di piste ciclopedonali: questi alcuni dei cantieri che prenderanno il via nel 2024 e che permetteranno ad oltre 160.000 abitanti della Regione di fruire di impianti sportivi completamente ammodernati.

«La Regione Piemonte è in prima linea nel sostegno allo sport, dai grandi eventi all'impiantistica che consente a ragazzi e adulti di coltivare le proprie passioni sportive e consolidare talenti – dichiarano il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l'assessore allo Sport Fabrizio Ricca - Dal 2020 abbiamo investito 25 milioni di euro per potenziare l'impiantistica sportiva e questo accordo, per il quale il Piemonte fa da apripista tra le Regioni, rappresenta un ulteriore supporto ai Comuni che vorranno investire per migliorare accessibilità e qualità degli impianti a disposizione delle proprie comunità.

Lo sport è salute, passione, divertimento, ma anche economia e occasione di sviluppo».

«L'operazione con la Regione Piemonte farà da apripista per il 2024. La nostra intenzione è quella di favorire accordi analoghi anche con altre Regioni sfruttando le caratteristiche del Bando Sport Missione Comune – dichiara il Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo Beniamino Quintieri – Grazie all'accordo, Ics garantirà la riqualificazione di 24 strutture comunali che diventeranno luoghi di aggregazione e socialità con enormi vantaggi sociali per il territorio».

«Siamo orgogliosi dell'accordo con la Regione Piemonte che segna la prima operazione con una Regione. Il bando Sport Missione Comune, dal 2014 ad oggi ha permesso di erogare finanziamenti per oltre 1 miliardo di euro aprendo più di 3000 cantieri in tutta Italia - dichiara il Direttore Generale Lodovico Mazzolin -. Nel 2023 sono pervenute domande per oltre 200 milioni di euro segnando un +52% rispetto al 2022. Si tratta di una misura di estrema importanza per favorire la crescita degli impianti sportivi.»