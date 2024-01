Narni, donna investita al bivio di Capitone. Automobilista in fuga, individuato grazie anche al targasystem

NARNI Donna investita al bivio di Capitone e lasciata sulla strada. L'auto non si ferma a prestare soccorso e tenta di dileguarsi. Investitore individuato in poche ore anche grazie al targasystem. A soccorrerla i passanti che hanno allertato i soccorsi e le forze dell'ordine. Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente, nè ci sono notizie sulle condizioni della persona investita.

A causa dell'incidente, nel giro di pochi minuti su via Tuderte si è formata una lunghissima coda, con forti rallentamenti soprattutto in direzione Narni.

Per gestire il traffico sul posto anche una pattuglia della polizia locale.

«Se possibile - scrive l'assessore Luca Tramini in una nota diramata via social - si consiglia di evitare via Tuderte e fare percorsi alternativi».

Qualche settimana fa, lo stesso bivio era stato teatro di un altro incidente.

Protagoniste una Fiat 500, una Ford e, forse, una manovra azzardata. A bocce ferme infatti, la Cinquecento era rimasta letteralmente sospesa, a cavallo del muretto che separa una piccola area di sosta dalla strada.

Probabilmente per evitare lo scontro, la conducente alla guida della Cinquecento aveva sterzato verso il lato della carreggiata andando a finire a cavallo del muretto.

Per liberare l'auto, erano dovuti intervenuti i vigili del fuoco di Terni. Per consentire il ripristino della sede stradale, via Capitonese era stata chiusa al traffico diverse ore.