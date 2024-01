Persona investita lungo i binari a Priverno, sospesa la circolazione sulla linea Latina-Formia

«Circolazione dei treni sospesa tra Monte San Biagio e Priverno dalle ore 8:35 per l’investimento di una persona». Lo ha comunicato la rete ferroviaria italiana attraverso il servizio di infomobilità. L'incidente è avvenuto nei pressi della stazione di Priverno-Fossanova poco prima della galleria Montorso in direzione sud. Non è ancora chiaro se la persona investita sia un uomo e una donna, a quanto risulta stava camminando sui binari e l'Intercity diretto a Napoli l'ha investita. Rfi ha comunicato che è stato «richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente» specificando che «i treni intercity e Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni»

In un aggiornamento delle 10.40 Rfi ha specificato che «sulla linea Roma-Napoli via Formia la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Priverno e Monte San Biagio per l’investimento di una persona da parte di un treno.

Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. Seguiranno aggiornamenti. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria».

Sulla linea Latina-Formia alcuni treni a lunga percorrenza risultano cancellati edè in corso la predisposizione di bus sostitutivi che consentiranno di bypassare il tratto ancora chiuso al traffico ferroviario.

