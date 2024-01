Silvi, attraversa la strada dopo aver fatto la spesa: investita e uccisa una 82enne

Investimento a Silvi Marina: morta nel pomeriggio la donna di 82 anni, falciata la mattina, che ha lottato per diverse ore all’ospedale Mazzini di Teramo, dove era stata ricoverata in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto ieri poco prima delle 10. L’anziana, Maria Pagliara, mamma di una dirigente della Polizia, stava attraversando la strada con le buste della spesa, vicino alle strisce pedonali, tra lo svincolo di via Arrigo Rossi e via Risorgimento quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata colpita frontalmente da una Lancia Ypsilon guidata da D.P.M.V., una 67enne residente in contrada di Mutignano, a Pineto.



L’impatto è stato violentissimo. La 82enne ha fatto un volo di alcuni metri riportando lesioni su tutto il corpo, compreso un trauma cranico commotivo grave e la frattura al femore. Ad allertare i soccorsi e prestare i primi aiuti sono stati alcuni passanti. Sul posto è arrivata in breve tempo un’ambulanza medicalizzata del 118 da Atri e un’altra da Silvi. Il personale sanitario, vista la gravità delle condizioni, ha allertato l’elisoccorso di Pescara. L’elicottero, con un rianimatore a bordo, è arrivato poco dopo in concomitanza con la polizia stradale di Pineto, che si è occupata di creare un’area per farlo atterrare, caricare l’anziana e trasportarla all’ospedale Mazzini dove ad attenderla c’era un’equipe di medici con una sala operatoria pronta per sottoporla a un delicato intervento chirurgico. Terminata l’operazione, è stata ricoverata nel reparto di rianimazione, ma le sue condizioni erano gravissime e alle 19 è deceduta. L’anziana è stata portata in obitorio in attesa, con ogni probabilità, dell’autopsia.

La 67enne alla guida dell’auto, a causa dello choc, è stata visitata dal personale medico ed è comunque risultata negativa al test sull’alcol e sulla droga. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che in questo periodo sono anche sotto organico a causa di uno stato di agitazione per una questione contrattuale. Subito dopo, si sono dovuti occupare anche di un secondo incidente, ma senza feriti gravi. Per la gestione del traffico è intervenuta la polizia stradale. La strada, un’arteria importante per la città che porta anche al municipio, è rimasta chiusa fino alle 14. Il pm di turno, Monia di Marco, ha aperto un fascicolo e disposto il sequestro dell’auto. E oggi dovrò decidere se disporre l’esame autoptico nel caso l’ispezione cadaverica non sia in grado di rilevare l’esatta causa della morte dell’anziana.