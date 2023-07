Mondiali di nuoto, Italia argento nella 4x100 stile libero: prima medaglia dalla piscina in Giappone

La staffetta dell'Italia ha conquistato l'argento nella 4x100 stile libero ai mondiali di nuoto a Fukuoka, dietro all'Australia. Si tratta della prima medaglia dalla piscina per gli azzurri in Giappone.

Gli azzurri Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri e Thomas Ceccon hanno chiuso in 3':10.49.

La gara

I quattro azzurri sognano per tre quarti di gara l'oro e strappano il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Vince l'Australia 3'10«16, grazie all'ultima frazione di Kyle Chalmers in 46»56; il bronzo è degli Stati Uniti in 3'10,81. Gli azzurri conducono una gara coraggiosa e di altissimo livello. Alessandro Miressi (47"54) e Manuel Frigo (47"79) cambiano al primo posto, mantenendo gli aussie a tre decimi e gli statunitensi a quattro; Lorenzo Zazzeri (48"13) si difende dal ritorno di James Taylor (47"91) per un margine dagli australiani che si riduce a quattordici centesimi; la chiusura di Ceccon (47"03 con passaggio ai 50 in 22"26) è comunque fantastica, Chalmers lo brucia negli ultimi quindici metri, e vale comunque un meraviglioso argento in 3'10,49. È la medaglia della continuità, dopo il quarto posto ai Mondiali di Gwangju 2019, l'argento olimpico a Tokyo 2021, il bronzo iridato a Budapest e il titolo continentale a Roma nel 2022: stessa formazione ma con la novità tattica di Ceccon in ultima frazione e Frigo in seconda. Si tratta della quinta medaglia nella specialità (0-2-3) e del secondo argento dopo quello conquistato da Massimiliano Rosolino, Alessandro Calvi, Christian Galenda e Filippo Magnini a Melbourne 2007.