Kitefoil, a Marina di Torregrande tutto pronto per il mondiale master e l’europeo giovanile

Mancano poche settimane al nuovo grande evento che vedrà in scena i campioni del kite. Dal 21 al 28 maggio prossimi, Marina di Torregrande ospiterà decine e decine di atleti provenienti da tutto il mondo in cerca di due titoli, rispettivamente l’europeo giovanile «Formula Kite Youth European Championship» e il mondiale master «Kitefoil Open Masters World Championship». L’evento, firmato Eolo Beach Sports e Open Water Challenge, andrà in scena presso il Golfo di Oristano, che per il terzo anno consecutivo ospiterà un mondiale legato alla disciplina del kitefoil e questa volta si sdoppia con un europeo, portando tra gli iscritti nomi importanti nel panorama del kiteboarding internazionale: ci sarà Riccardo Pianosi, il giovane italiano ora in testa al ranking mondiale, che cercherà di strappare anche il titolo europeo; torna in Sardegna anche il cinese Qbin Huang, che proprio a Torregrande guadagnò un argento al mondiale 2022 e che oggi cerca anche una vittoria in Europa. Tra le donne, segna un ritorno anche la polacca Julia Damasiewicz, vincitrice del mondiale giovani nel 2021 a Gizzeria. Solo nel 2022, furono oltre 20 le nazioni rappresentate sul litorale di Torregrande.

La formula uno del mare

Velocità, adrenalina, grandi capacità tecniche: sono le caratteristiche che non mancano ai kiters professionisti che con le loro vele sfrecceranno nel Golfo, raggiungendo anche i 40 nodi.

Quelli che gli spettatori potranno ammirare nuovamente a Torregrande sono strumenti di altissima tecnologia, pensati e costruiti per lavorare ad alte performance, anche con pochissimi nodi di vento grazie al foil, una pinna che consente alla tavola di sollevarsi sul pelo dell’acqua (a circa 80cm) riducendo notevolmente l'attrito e di conseguenza il rumore, aumentando considerevolmente la velocità.

L’evento sportivo ha un risvolto turistico di rilievo per la città e le strutture ricettive della zona, la manifestazione mondiale acquatica oristanese rientra tra i Grandi Eventi Sportivi patrocinati dall’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna. Gli atleti, infatti, arrivano in Sardegna con i team provenienti da numerose nazioni, tra queste Messico, Repubblica Ceca, Canada, Svizzera, Cina, Danimarca, Francia e sono tanti anche gli italiani, per molti è un piacevole ritorno, per altri una novità.

E si tratta di un evento speciale anche per quanti non conoscono la disciplina, che farà il suo ingresso alle Olimpiadi nel 2024: per gli spettatori sarà infatti possibile seguire le regate dalla spiaggia.

«E’ un grande ritorno quello degli atleti del mondiale master e dell’europeo giovani - commenta Eddy Piana, organizzatore dell’evento targato Asd Eolo Beach Sports e Open Water Challenge - siamo orgogliosi di far parte dei Grandi Eventi della Regione che portano i big qui da noi e ce la metteremo tutta affinché, anche quest’anno, si possa garantire un grande spettacolo».

Un evento che riaccende i riflettori su uno sport che, negli ultimi anni, sta riscuotendo sempre più successo, specie tra i giovani.

Tutti bravi con il #curling, vi voglio vedere dal 16 al 22 maggio 2022 quando l'#Italia ospiterà il Campionato del Mondo di #Kitefoil

👉🏼 #Sardegna

👉🏼 Marina di #ToreGrande

🚀 Da #Oristano a #Parigi2024 pic.twitter.com/MhDD9fZZrG — elisabetta sanna (@elisabetta_sann) February 8, 2022



«Siamo pronti, ancora una volta, ad ospitare i big in Sardegna e Torregrande apre le sue porte agli atleti del panorama internazionale. Ospitare due grandi eventi in pochi giorni, la ‘Formula Kite Youth European Championship’ il ‘Kitefoil Open Masters World Championship’, è una sfida avvincente che ci stimola a fare sempre meglio», commenta Sergio Cantagalli, direttore sportivo.