Amatrice, attivo lo Sportello europeo del Cittadino promosso da Forza Italia: all'inaugurazione la deputata Ue Regimenti

RIETI - Apre lo sportello del cittadino europeo ad Amatrice. Promotrice dell’iniziativa, Luisa Regimenti, europarlamentare del gruppo Ppe e Vice Capo delegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo. Lo Sportello del cittadino europeo, strumento di servizi per collegare il territorio alle opportunità che l’Ue offre a persone e imprese è dunque attivo in un container all’interno dell’Agriturismo ‘La Fenice’, diretto da Anna Cristallini. L’iniziativa, completamente gratuita, è già attiva da un anno con oltre trenta sedi fra il Lazio, le Marche e l’Umbria.

“Le opportunità offerte dall’Sce qui ad Amatrice, rappresentano appieno un valore: il lavoro dell’Europa per i territori -ha detto Luisa Regimenti, presente domenica scorsa all’inaugurazione- sono passati più di sei anni da quel 24 agosto del 2016, giorno in cui il terremoto portò via la vita a 250 persone nella sola Provincia di Rieti, tra Amatrice e Accumoli. E la ricostruzione è appena cominciata, a fronte di oltre 6 miliardi di euro di fondi pubblici e sostegni UE. Auspico che lo Sportello del cittadino europeo possa rappresentare per le persone e le imprese locali una concreta possibilità di riportare la vita in questi territori, proprio grazie agli strumenti che offre e alla guida che fornisce, come punto di incontro. L’UE è così davvero al servizio dei propri cittadini, insieme a loro e più vicina”.

Una guida per conoscere i bandi europei, per avere informazioni sulla tutela ambientale e la transizione ecologica, per ricevere assistenza sulla salute, le opportunità per i giovani, fino alla consulenza legale legata alla lotta contro la violenza sulle donne e sui minori. "Mi complimento con l'europarlamentare Regimenti e con la forzista Cristallini -ha detto Sandro Grassi, coordinatore provinciale di Forza Italia- è la dimostrazione che il nostro partito è presente in tutti i territori e fa cose buone per il centrodestra e per le persone in generale".

Lo sportello (per informazioni 389.0128926) costituisce nelle intenzioni dei promotori “un vero e proprio punto di incontro fra i cittadini e l’UE quindi, un luogo che azzera la distanza, grazie alla conoscenza e alla scoperta delle opportunità offerte dall’Europa ai territori, spesso non fruite proprio a causa della difficoltà che il cittadino può riscontrare senza un supporto, caratterizzato da una selezione dei servizi più adeguati alle specifiche esigenze e valutati da professionisti dei vari settori”.

Presenti ad Amatrice anche i candidati reatini alle elezioni regionali Elisa Masotti, Matteo Di Vittori e il Coordinatore provinciale FI Rieti Sandro Grassi. In occasione dell’inaugurazione dell’SCE, è stata apposta una targa in memoria di Lidia Nobili, compianta Vicepresidente del Consiglio comunale di Rieti, già Consigliera regionale di Forza Italia e della Provincia.