A Roma una tavola rotonda sul futuro dell'ippica: il rilancio dello sport passa tra nuove generazioni e tecnologia

È stato presentato oggi a Roma il progetto di ricerca “Il rilancio della filiera economica nel settore delle corse dei cavalli in Italia”, in programma all'Antica biblioteca dell'Università degli studi Link. È stata l'occasione per fotografare l'ecosistema ippico, composto da Stato, operatori di gioco, ippodromi, appassionati, giocatori e sponsor. Nell'analisi del settore, è stato rilevato un netto calo degli spettatori, passati da 2,5 milioni a stagione a qualche centinaia di migliaia. Percorso simile a quello degli addetti ai lavori: -70%. Numeri che hanno espresso la necessità di "lavorare sulla governance" e "garantire un’autosufficienza degli ippodromi, una nuova sostenibilità", con importanti stakeholder della filiera che si sono confrontati nella tavola rotonda “Le corse dei cavalli in Italia tra tradizione, intrattenimento, crisi e possibile rinascita”. Tra le soluzioni prospettate, quella di cambiare totalmente la comunicazione, anche grazie ai social network, di investire sulle nuove tecnologie e servizi e fare degli ippodromi dei luoghi di intrattenimento e spettacolo a 360 gradi per rendere le strutture dei luoghi "produttivi" e non "più un peso per la collettività".

«Le nostre strutture devono tornare ad essere un parco per le famiglie e per i giovani e quindi per il grande pubblico. Dobbiamo arrivare ad una divulgazione dell’evento che oggi manca e per questo servono anche strutture moderne polifunzionali e tecnologicamente avanzate», ha dichiarato il direttore business unit Ippodromi Snaitech Lorenzo Stoppini. Il rilancio passa anche attraverso i giovani il cui punto di vista è al centro del progetto di ricerca sviluppato con il coinvolgimento di sei università, per un totale di 60 studenti. Da questi ultimi sono stati presentati 30 project work, al fine di studiare la filiera e creare spunti innovativi, sul branding e sul posizionamento del settore. Dieci sono stati i progetti vincitori, con il best award che ha ottenuto un premio 2000 euro e la partecipazione ad una gara in un ippodromo internazionale. L'innovazione passarà anche da MST - Media System Technologies, fornitore internazionale di contenuti ippici, che, come spiega l'Head of operations & business development della società, Michele Rosi, sta «puntando molto sugli investimenti, sulla digitalizzazione dei contenuti, tutti in Hd per assicurare la migliore fruizione dell’evento con micro telecamere e avvicinare le corse agli appuntamenti sportivi di massa».