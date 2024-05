Digital design, a New York menzione d’onore per il sito del Vittoriano e Palazzo Venezia

Il sito del VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia si è aggiudicato la menzione d’onore per la categoria “Cultural Institution” ai Webby Awards 2024, il massimo riconoscimento internazionale dedicato alle eccellenze mondiali nel campo del digital design organizzato dall’International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS) di New York. Si tratta di un risultato significativo che conferma il ruolo di eccellenza ricoperto dal VIVE nell’ambito del panorama culturale internazionale, anche attraverso i propri strumenti di comunicazione. Nel 2023, il sito vive.cultura.gov.it ha registrato oltre 215mila utenti unici.

Nell’ambito di questa 28esima edizione, selezionato da una giuria di specialisti su circa 13mila progetti provenienti da oltre 70 Stati, il VIVE è stato anche in Nomination nella categoria “Government & Associations” in gara, tra gli altri, con siti del calibro della NASA e della “League of Women Voters Education Fund” statunitense.

Un grande successo, dunque, in termini di prestigio e di eccellenza del nostro Made in Italy.

«Il VIVE è un’istituzione con radici molto antiche, eppure in continua evoluzione e al passo con i tempi: ne sono prova l’impegno e la serietà nel mantenere uno standard di qualità alto, anzi altissimo, nel mondo del digitale - dichiara Edith Gabrielli, Direttrice del VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia - Del resto, offrire ai nostri visitatori esperienze dai contenuti impeccabili, innovative e coinvolgenti è uno dei nostri obiettivi primari. Il risultato nella 28° edizione dei Webby Awards riconosce la nostra dedizione nel creare contenuti rimarchevoli dal punto di vista divulgativo e comunicativo, frutto di un profondo lavoro scientifico, in grado di connettere il nostro pubblico con l’arte, la storia e la cultura del nostro Istituto, che è poi anche la storia della nostra Nazione. Venire considerati tra i migliori al mondo nel campo del digital design, insieme alla NASA e altre prestigiose istituzioni internazionali, rappresenta un onore per noi e per chiunque in Italia creda nella capacità di tenere uniti contenuti tradizionali e innovazione digitale. Questo importante risultato ci sprona a proseguire nell’offerta di servizi interattivi all’avanguardia».

Nello scenario internazionale, il sito del VIVE si conferma una best practice in termini di user experience, accessibilità e design anche grazie alla digital agency Vergani&Gasco, che lo ha realizzato, e allo studio TassinariVetta che ne ha curato la veste grafica, entrambe eccellenze nazionali nel campo della comunicazione digitale e del design for culture. La cerimonia di premiazione si è tenuta il 13 maggio a New York.