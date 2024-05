Europei di atletica di Roma 2024, Marcell Jacobs si allena allo Stadio dei Marmi

Marcell Jacobs è tornato a Roma per conquistare il Foro Italico. Dopo aver concluso il periodo di preparazione negli Stati Uniti e gareggiato al meeting di Jacksonville, il campione olimpico azzurro si sta allenando nella Capitale in vista dello Sprint Festival in programma sabato 18 maggio, a venti giorni dal via degli Europei di atletica di Roma 2024, che inizieranno il 7 giugno e si concluderanno il 12 giugno (biglietti e abbonamenti in vendita su roma2024.vivaticket.it).

L'oro di Tokyo sulla nuova pista dell'Olimpico

Stamattina Jacobs ha avuto modo di testare la nuova pista dello Stadio dei Marmi, la stessa che lo vedrà protagonista allo Sprint Festival. Un impianto riportato al suo antico splendore dopo la ristrutturazione curata da Sport e Salute, che oggi si è trasformato in una meravigliosa cornice per gli scatti del fenomeno azzurro in pista. Lo Stadio dei Marmi sarà anche una delle warm-up area utilizzate dagli atleti durante gli Europei, mentre tutte le gare si svolgeranno o si concluderanno (marcia e mezza maratona) all’interno dello Stadio Olimpico. Gli appuntamenti per gli appassionati delle sfide sulla velocità sono molteplici. Nella prima sessione serale degli Europei di venerdì 7 giugno sono in programma le batterie dei 100 metri maschili, mentre sabato 8 giugno si correranno le semifinali e la finale. Tra i più attesi c’è proprio Jacobs, che proverà a difendere anche il titolo europeo conquistato a Monaco nel 2022. A Roma 2024 Marcell potrà contare sulla spinta del pubblico di casa, pronto a riempire lo Stadio Olimpico per sostenere una nazionale azzurra mai così piena di talenti, distribuiti su più discipline.

Anche la staffetta 4x100 scalda i motori

Nella serata di domenica 9 giugno ci sarà spazio per le finali dei 100 metri femminili e dei 200 metri maschili, una gara quest’ultima a cui punta a partecipare anche Filippo Tortu, uno dei compagni di Jacobs nella staffetta 4x100 trionfale di Tokyo. L’esordio delle staffette agli Europei di Roma è fissato nella sessione serale di venerdì 7 giugno, con la finale della 4x400 mista. La mattina di martedì 11 giugno sarà il turno delle qualificazioni delle 4x100 e 4x400 maschili e femminili, mentre le quattro finali sono in programma nell’ultima serata di gare di mercoledì 12 giugno.