Totti torna in campo a Roma: 20 e 21 maggio l'EA7 World Legends Padel Tour

Francesco Totti torna in campo nella sua Roma. Ci sarà anche l’ex capitano giallorosso fra i protagonisti della terza tappa dell’EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR, prima e unica tappa italiana, in programma il 20 e 21 maggio al Due Ponti Sporting Club di Roma.

Totti in coppia con Pizarro: i partecipanti

Totti farà coppia con l'ex compagno David Pizarro. Fra le altre, sono confermate le presenze di Luca Toni, Dario Marcolin, Giuliano Giannichedda, Stefano Fiore, Vincent Candela, Christian Panucci, Marco Borriello, Fabio Liverani, Aaron Winter, Frank De Boer, Tomas Locatelli, oltre a quelle dell’ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella e con la partecipazione straordinaria del volto televisivo Jimmy Ghione.

Il torneo, riservato esclusivamente ad una selezione di atleti ed ex professionisti del mondo del calcio e di altre discipline sportive, assocerà il suo nome ad un brand che rappresenta un’eccellenza italiana e globale, EA7 Emporio Armani, che ha creduto fortemente nell’intero progetto e che accompagnerà i giocatori in tutto il tour mondiale: «L’EA7 World Legends Padel Tour è un progetto a cui abbiamo lavorato con impegno, un lavoro ripagato dall’ottima riuscita delle prime due tappe, negli Emirati Arabi Uniti e in Spagna - », sono le parole di Alessandro Moggi, presidente esecutivo dell’EA7 WLPT -.

«Il torneo coinvolge grandi leggende del calcio e dello sport appassionate di padel, in un tour internazionale che toccherà le principali città di tre continenti.

20 e 21 maggio il torneo di Padel a Roma

Al Due Ponti Sporting Club, il 20 e il 21 maggio, i protagonisti scenderanno in campo con un unico obiettivo: la qualificazione alle FINALS di Dubai, in programma a novembre. Il torneo prevede l’accesso alle Finals in base al posizionamento ottenuto nelle tappe di qualificazione.

Nella prima tappa, a Dubai, hanno trionfato Luca Toni e Tomas Locatelli. Nella seconda, a Barcellona, la coppia vincitrice è stata quella formata da Felix Mantilla e Sergi Bruguera. Il quarto appuntamento dell’EA7 World Legends Padel Tour, il 10 e l’11 giugno, farà tappa a Madrid.