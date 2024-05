Pallavolo femminile, VNL: stasera Italia-Polonia. Il ct Velasco:«Ci attende una partita difficile»

L’Italia femminile di Velasco a caccia dei Giochi Olimpici: stasera (ore 19) contro la Polonia il debutto nella Volleyball Nations League, l’ultimo torneo che mette in palio punti importanti per il ranking che qualifica a Parigi. Ancora 5 i posti disponibili, al momento noi siamo quinti e davanti abbiamo solo squadre già qualificate.

All'Antalya Sports Hall, lo stesso impianto che ha visto lo scorso 5 maggio Trento e Conegliano vincere la Champions League, le ragazze di Julio Velasco inizieranno la rincorsa per Parigi. Per uno strano gioco del destino, l’Italia affronterà all’esordio proprio la Polonia, guidata da Stefano Lavarini, che lo scorso settembre a Lodz impedì all’Italia di ottenere la qualificazione olimpica diretta. Ma non c’è tempo per guardare al passato.

“Ci attende una partita difficile, ma allo stesso tempo importante - ha dichiarata alla vigilia il ct Julio Velasco -, prima otteniamo punti del ranking, più siamo tranquilli per la qualificazione. Considerato che l’obiettivo è aggiudicarci il pass olimpico, per il momento non possiamo permetterci di spingere troppo dal punto di vista della preparazione fisica. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la VNL, soprattutto le ragazze provenienti da Novara”.

Le atlete convocate per la Pool 1 di Antalya:

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Francesca Bosio.

Schiacciatrici: Alice Degradi, Caterina Bosetti, Stella Nervini, Loveth Omoruyi.

Centrali: Linda Nwakalor, Anna Danesi, Sara Bonifacio, Yasmina Akrari.

Opposti: Camilla Mingardi, Ekaterina Antropova.

Liberi: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino.

Nella lista delle atlete convocate per la Pool 1 di Antalya, non ci sono le pallavoliste italiane reduci dalle Super Finals di Champions League, come le giocatrici di Conegliano e Milano ed Elena Pietrini.

Quest’ultime stanno lavorando da ieri e fino al 17 maggio al Centro Pavesi di Milano guidate da Lorenzo Bernardi e Juan Manuel Cichello. Ad Antalya, invece, il Ct Julio Velasco è affiancato in panchina da Massimo Barbolini. “Il fatto di avere alla Super Finals due squadre italiane - ha commentato Velasco ai canali federali - ci ha tolto tempo nella preparazione. In più le ragazze stanno lavorando con uno staff del tutto nuovo, mentre diverse squadre hanno iniziato un percorso la scorsa stagione. Per esempio mi riferisco alla Polonia che ha la forza di aver già in tasca la qualificazione olimpica, mentre la Germania come noi si presenta a questa VNL con un tecnico nuovo. La Bulgaria non è una squadra che ha ottenuto delle vittorie negli ultimi anni, però nelle partite secche non bisogna sottovalutarle. Nell'ultima sfida poi ci attende la Turchia che è stata la grande protagonista della scorsa stagione, grazie alle vittorie in VNL e all'Europeo".

IL CALENDARIO DELLE AZZURRE (orari di gioco italiani)

Week 1 (Antalya, Turchia)

14 maggio: Italia-Polonia ore 19.

16 maggio: Germania-Italia ore 13.

17 maggio: Italia-Bulgaria ore 19.

18 maggio: Italia-Turchia ore 19.

Tutti i match dell’Italia nella VNL saranno trasmessi dalla piattaforma globale DAZN che ha comprato i diritti dell’evento e come nelle precedenti stagioni in diretta streaming su Volleyball World TV - tv.volleyballworld.com