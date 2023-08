Dettori, doppia vittoria a York. L'allenatore: «Potrebbe tornare l'anno prossimo»

«È un genio in pista, è sempre stato un tattico supremo; può correre dovunque nel mondo, è come un camaleonte: può adattarsi a qualunque stile di corsa. È un fantino davvero meraviglioso e ci mancherà» ha detto l’altro giorno a York l’allenatore John Gosden. Poi si è guardato intorno, ha sorriso ed ha aggiunto: «Non si sa mai, potrebbe tornare l’anno prossimo, non si sa mai».

Intanto il “Genius” è tornato a York ed ha colpito ancora. Frankie Dettori ha vinto oggi sia le City of York Stakes, Gruppo 2, che il tradizionale Ebor Handicap, che si corre dal 1843 e che è l’handicap più ricco d’Europa, 300 mila sterline al vincitore.

La prima delle due corse l’ha vinta in sella al favorito Kinross, 9 contro 4 la quota, che Frankie ha “gratificato” definendolo «il mio cavallo in allenamento preferito in questo momento: lo amo da morire». Lo ama tanto che potrebbe prolungare di un altro mesetto la sua carriera andando con lui a correre a dicembre all’ippodromo di Hong Kong. I siti specializzati inglesi cominciano ad essere “aperturisti” come Gosden, e della giornata di oggi a York parlano come dell’ultima di Frankie fantino su quell’ippodromo, aggiungendo “probabilmente” e “potenzialmente”.

L’Ebor Handicap Dettori lo ha vinto in sella ad Absurde, che i bookmakers davano a 7 contro 1, precedendo Sweet William (dedicato al principe di Galles?) su cui si scommetteva a 5 contro 2. Absurde è allenato da Willie Mullins, un mago in Irlanda per i cavalli da ostacoli: potrebbe essere lui il cavallo di Frankie a novembre nella Melbourne Cup. Frankie ha vinto di mezza lunghezza in un finale mozzafiato con terzo, ancora a mezza lunghezza dal secondo, il top weight Live Your Dream, che vuol dire “vivi il tuo sogno”: ma il sogno l’ha vissuto Dettori.