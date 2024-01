Rally Dakar, fratelli Totani salvano camion ribaltato: il racconto di uno dei piloti

Hanno salvato il camion ribaltato di un equipaggio olandese tra le dune della Dakar . I due piloti, Silvio e Tito Totani, sono diventati dei veri e propri anche per la tv olandese che li ha intervistati. "Mio fratello ha coordinato, non so in quale lingua, 14 persone ed è riuscito a fare una cosa impensabile. Gli olandesi a bordo del camion erano increduli non pensavano potesse essere possibile", racconta Tito in un messaggio audio. (LaPresse)