Antetokounmpo e le scarpe al giovane fan di Modena: la star lo sorprende e ricondivide il video

Una vera e propria favola di Natale in cui nessuno aveva sperato. Giannis Antetokounmpo, star della Nba e dei Milwaukee Bucks, ha sorpreso tutti a Modena dopo aver ricondiviso il video che ha visto protagonista un giovane fan. Si tratta del quindicenne di origini africane Kevin Osavande Omoregie che da tutti viene soprannominato proprio come il cestista greco sia per una certa somiglianza, sia perché è il suo idolo. Giovane promessa de basket, Kevin nell'ultimo periodo giocava con delle scarpe consumate e che avevano bisogno di essere cambiate. Date le poche possibilità economiche che lo costringevano ad aspettare, i compagni di squadra hanno preso in mano la situazione organizzando una colletta con cui hanno acquistato le scarpe di cui Antetokounmpo è testimonial.

NBA highlights: le partite della notte (24 dicembre)

Antetokounmpo e le scarpe del tifoso di Modena: cosa è successo

Si tratta delle Nike Freak, modello a cui ll campione dei Milwaukee ha collegato la sua immagine. Una scelta azzeccata che ha reso molto felice Kevin. Lo scambio del regalo è stato immortalato in un video che è stato pubblicato da "La Giornata Tipo" e commentato dalla star della Nba che ha "accolto" il giovane: «Benvenuto nella famiglia Freak».

Un gesto, quello di Antetokounmpo, che nessuno si aspettava e che ha fatto motlo piacere ai protagonisti della vicenda.