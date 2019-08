Campionati Europei, nella prima giornata l’Italia conquista l’oro con Piccolo e il bronzo nella Mixed Team Relay

Ultimo aggiornamento: 17:44

Pioggia di medaglie per l’Italia ai Campionati Europei di ciclismo ad Alkmaar in Olanda. Gli azzurri, nella prima giornata di gare, hanno conquistato la medaglia d’oro nella cronometro juniores con Andrea Piccolo, il diciottenne mantovano che dopo il bronzo di Innsbruck 2018 ai Mondiali, oggi ha fatto suo il titolo continentale. La seconda medaglia è arrivata con la Mixed Team Relay, la prova mista, dove i nostri hanno preso il bronzo alle spalle di Germania e l’Olanda, che ha conquistato la medaglia più preziosa in questa specialità che oggi ha fatto il suo esordio. La squadra azzurra formata da: Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Silvia Valsecchi sono state brave a concretizzare il lavoro iniziato da Edoardo Affini, Manuele Boaro, Davide Martinelli, è apparsa subito tra le più competitive, ma la favorita di casa è partita subito guadagnando sulle altre.Domani la seconda giornata vedrà protagoniste ancora le prove contro il tempo. L’Italia cercherà il successo con Filippo Ganna.