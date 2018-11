Pechino Express, Paola Caruso scopre di essere incinta durante la puntata

Nel corso dell'ultima puntata di Pechino Express i telespettatori hanno vissuto l'emozionante momento in cui Paola Caruso ha scoperto di essere incinta. Nella puntata andata in onda ieri 1 novembre - ma registrata nei mesi estivi - l'ex naufraga decide di comprare un test di gravidanza «perché ho un ritardo», come rivela al suo compagno d'avventura Tommaso Zorzi. Una farmacia in Tanzania regala alla Caruso il test, in quanto il budget a disposizione della coppia non era sufficiente, e pochi minuti dopo arriva la bella notizia.

L'ex "bonas" Paola Caruso è incinta: «Ma il padre del bambino è scappato»

L'emozione condivisa dalla Caruso con Zorzi è incontenibile. La produzione ha poi prescritto delle analisi del sangue a Paola Caruso, che ha scelto di continuare il programma nonostante la gravidanza. In un'intervista a Chi rilasciata a settembre, la bionda showgirl ha raccontato di essere stata lasciata dal compagno Francesco Caserta dopo avergli comunicato di essere incinta.